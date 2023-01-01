النجم الكوميدي القادم.. الذكاء الاصطناعي أكثر مرحا من البشر

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كشف باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا، عن أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن أكثر تسلية من معظم البشر، وفي دراستهم، تمكن ChatGPT من صياغة نكات تم تصنيفها على أنها أكثر تسلية من الجهود البشرية بنسبة 70% من الوقت.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر الباحثون من أن روبوتات كتابة النكات يمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا للتوظيف للممثلين الكوميديين المحترفين.كان يُعتقد على نطاق واسع أن الذكاء الاصطناعي لن يكون قادرًا على خلق الفكاهة على المستوى البشري، ولاختبار هذه النظرية، وضع الباحثون البشر والذكاء الاصطناعي وجهاً لوجه في تحديين كوميديين، ففي المهمة الأولى، طُلب من 105 بشر تقديم إجاباتهم الأكثر تسلية لسلسلة من المهام.استخدم الباحثون بعد ذلك ChatGPT3.5 لتوليد 20 استجابة لكل من المهام التي تم خلطها مع الاستجابات البشرية وتقديمها إلى 200 حكم بشري.وجد المشاركين، أن استجابات ChatGPT أكثر تسلية من تلك التي صنعها البشر في 69.5% من الحالات، وفضل 26.5% فقط من القضاة الاستجابات البشرية، وأقل من 5% اعتقدوا أنها كانت مضحكة بنفس القدر.ويقول الباحث الرئيسي درو جورينز، من جامعة جنوب كاليفورنيا: "نظرًا لأن ChatGPT لا يمكنه الشعور بالعواطف بنفسه ولكنه يروي النكات الجديدة بشكل أفضل من الإنسان العادي، فإن هذه الدراسات تقدم دليلاً على أنك لست بحاجة إلى الشعور بمشاعر تقدير نكتة جيدة لإخبار نكتة جيدة حقًا بنفسك".