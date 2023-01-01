النادي الأهلي يطالب بمحاسبة لاعبي بيراميدز بعد تجاوزاتهم ضد جماهيره في مباراة الأمس



جماهير الأهلي جماهير الأهلي

أعلن النادي الأهلي، تقدمه بمذكرة عاجلة ظهر اليوم الثلاثاء، لرابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التجاوزات غير الأخلاقية من بعض لاعبي بيراميدز تجاه جماهيره.

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وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة (1-0)، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.وفي بيان رسمي أصدره النادي الأهلي، أكد أنه تقدم بمذكرة عاجلة ظهر اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة واللجان المعنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص التجاوزات غير الأخلاقية التي صدرت عن بعض لاعبي الفريق المنافس، عقب مباراة الأمس في بطولة الدوري بحق جماهير النادي الأهلي.وأشار الأهلي في بيانه، إلى أنه طلب في مذكرته من رابطة الأندية المحترفة واللجان المختصة بالاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات، للحفاظ على الحقوق الأدبية لجماهيره التي يرفض المساس بها.