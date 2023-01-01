النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر المقاطع المصورة الخاصة بسـ فاح التجمع



سـ فاح التجمع سـ فاح التجمع

أمر النائب العام بالتحقيق في نشر مقاطع فيديو الخاصة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “سفـ ـاح التجمع”.

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وجاء في البيان: في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية سفاح التجمع أمر النائب العام بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع والذي قد يشكل الجريمتين المؤثمتين بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين ??? و ??? من قانون العقوبات، وسؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع وصولًا لكيفية حصولهم عليها، وتهيب النيابة العامة بالكافة الامتناع التام عن هذا السلوك الذي قد يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده وتؤكد أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.