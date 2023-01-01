النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في بلاغ ضد شركة "لايف نايشن" العالمية

أمر النائب العام المصري محمد شوقي بالتحقيق العاجل في البلاغ المقدم ضد نقيب الموسقيين مصطفي كامل وإحدى شركات الترفيه العالمية.
وقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام رئيس هيئة الدفاع عن الهوية المصرية، برفع قضية ضد كل من نقيب الموسقين ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية وشركة لايف نايشن الأمريكية المنظمة للحفل، وحمل البلاغ رقم 756048 عرائض المكتب الفني للنائب العام.
وقال عبد السلام في بلاغه إن الشركة المبلغ ضدها لايف نايشن الدولية "هي إحدى شركات الترفيه العالمية التي تعمل في مجال تنظيم الحفلات والمهرجانات على مستوي العالم ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل في مجال الترويج للحفلات الترفيهية، وإنها ترتبط بعلاقات مشبوهة بتنظيم الماسونية العالمية وبعض الجماعات الدينية السرية التابعة للتنظيم الماسوني وتتخذ من الفن ستار لها لنشر الفكر الماسوني عن طريق إقامة الحفلات وتمكين أعضاء هذا التنظيم من ممارسة الطقوس الشيطانية".
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