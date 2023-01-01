النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في بلاغ ضد شركة "لايف نايشن" العالمية



النائب العام محمد شوقي النائب العام محمد شوقي

أمر النائب العام المصري محمد شوقي بالتحقيق العاجل في البلاغ المقدم ضد نقيب الموسقيين مصطفي كامل وإحدى شركات الترفيه العالمية.



وقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام رئيس هيئة الدفاع عن الهوية المصرية، برفع قضية ضد كل من نقيب الموسقين ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية وشركة لايف نايشن الأمريكية المنظمة للحفل، وحمل البلاغ رقم 756048 عرائض المكتب الفني للنائب العام.



وقال عبد السلام في بلاغه إن الشركة المبلغ ضدها لايف نايشن الدولية "هي إحدى شركات الترفيه العالمية التي تعمل في مجال تنظيم الحفلات والمهرجانات على مستوي العالم ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل في مجال الترويج للحفلات الترفيهية، وإنها ترتبط بعلاقات مشبوهة بتنظيم الماسونية العالمية وبعض الجماعات الدينية السرية التابعة للتنظيم الماسوني وتتخذ من الفن ستار لها لنشر الفكر الماسوني عن طريق إقامة الحفلات وتمكين أعضاء هذا التنظيم من ممارسة الطقوس الشيطانية".

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وأضاف أنه في غضون منتصف العام الماضي أعلنت الشركة المبلغ ضدها عن إقامة حفل غنائي للرابرز الأمريكي ترافيس سكوت بمنطقة أهرامات الجيزة بجمهورية مصر العربية، وقام المبلغ ضدهما الأول والثاني (نقيب المهن الموسيقية ورئيس الرقابة علي المصنفات الفنية) بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة هذا الحفل.وتم طرح تذاكر الحفل علي الجمهور الأمر الذي أثار غضب الرأي العام في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو، للمطالبة بإلغاء هذا الحفل بسبب انتماء المطرب الأمريكي ترافيس سكوت لتنظيم الماسونية العالمية، وما تشهده حفلاته من ممارسته للطقوس الشيطانية واستخدامه للرموز الماسونية ووقوع مجازر بشرية راح ضحيتها العشرات من الجمهور.وطالب في نهاية البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم وإخضاعهم للتحقيقات القضائية العاجلة والتصرف في الأوراق علي ضوء ما ستكشف عنه التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.