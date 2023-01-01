

"الموسيقيين" ترفع الإيقاف عن أحمد سعد "الموسيقيين" ترفع الإيقاف عن أحمد سعد

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر رفع قرار الإيقاف عن الفنان أحمد سعد.



وجاء إعلان قرار مجلس الإدارة عبر بيان رسمي تم إصداره الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، وأعلنوا خلاله رفع الإيقاف.



وجاء في البيان: "تم رفع الإيقاف عن المطرب أحمد سعد، وذلك لزوال أسباب الشكوى المقدمة ضده، مع تمنيات النقيب العام ومجلس النقابة بالتوفيق لكل أعضاءها".

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وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت الثلاثاء التحقيق مع الفنان أحمد سعد، بعد تلقي النقابة شكوتين ضده.وكان المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية قد كشف لـFilFan.com أن النقابة تلقت شكوتين ضد الفنان أحمد سعد، مما استلزم الإدارة بطلبه للتحقيق فيهما.وأكد المصدر أن الشكوى الأولى جاءت من أحد المتعهدين، والذي أكد أنه تعاقد مع أحمد سعد لحضور إحدى المناسبات، ولكن سعد تخلف عن الحضور مما تسبب في العديد من الأضرار.أما الواقعة الثانية فكانت شكوى مقدمة من أحد المنتجين، والذي تعاقد مع سعد على المشاركة في أحد العروض المسرحية، ولكن أحمد سعد لم يحضر لبروفات العمل، مما تسبب في عدم اكتماله.وأوضح المسؤول في النقابة أنه تم التواصل مع أحمد سعد لإبلاغه بضرورة حضوره والتحقيق معه في هذه الوقائع، وأنه أكد على احترامه للقرار ولكنه يرقد حاليا في إحدى المستشفيات بسبب إصابته بـ "فتاء"، وأنه سيتواصل مع النقابة فور تعافيه وخروجه من المستشفى لتحديد الموعد المناسب لحضوره.وأكد المتحدث الإعلامي للنقابة أن قرار إيقاف أحمد سعد عن الغناء هو قرار وقتي لحين التحقيق معه، ولا يعد قرارا نهائيا، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.يذكر أن سعد احتفل بعقد قرانه على الفنانة سميحة الخشاب مساء الجمعة 20 أكتوبر، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.وجاء الظهور الأول للعروسين في الحفل الأول الذي أحياه سعد منذ الزواج، وأقيم الحفل في دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ودخلا لقاعة سيد درويش حيث أقاما الحفل سويا.