المواصفات المتوقعة لـسياره "جيب جراند شيروكي L" قبل تقديمها رسميا بالسوق المصري



"جيب جراند شيروكي L" "جيب جراند شيروكي L"

أقل من أسبوعين، يفصلنا عن طرح شركة ستيلانتس مصر رسميًا، الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "جيب جراند شيروكي Grand Cherokee L" في السوق المصري والتي قد تم الكشف عن الجيل الخامس منها في مطلع عام 2021، وقبل تدشينها في مصر المقرر في الثاني من شهر سبتمبر المقبل، نستعرض في السطور التالية أبرز المواصفات المتوقعة للسيارة الجديدة وفقا لنسختها المطروحة عالميًا.

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منظومة القوةتعتمد النسخة العالمية من "جراند شيروكي L" على محرك بنزين سداسي الأسطوانات سعته 3.6 لترًا قادر على توليد قوة 290 حصان، وعزم دوران 348 نيوتن متر، كما تتوفر الفئات الأعلى بمحرك Hemi V8 سعته 5.7 لترًا قادرا على توليد قوة 357 حصان وعزم دوران 529 نيوتن متر..أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة وأبرزها الآتي:??وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي??وسائد هوائية ستارية??فرامل مانعة للانغلاق ABS??توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD??برنامج ثبات إلكتروني ESP??نظام مساعد الفرامل BAS??نظام تحكم في الجر TCS?? نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) مع خاصية التوقف والانطلاق?? مساعد فرامل متقدم?? نظام مراقبة النقاط العمياء?? نظام تحذير عند الاصطدام الأمامي?? نظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية?? نظام مساعد للبقاء في الحارة المرورية?? نظام فرامل نشط عند اكتشاف المشاة والدراجات?? حساسات ركن خلفية ParkSense?? كاميرا خلفية??كاميرا 360 درجة?? اكتشاف المشاة بالخلف في الطرق المتقاطعة?? فرامل ركن كهربائية??نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS??تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIXالتجهيزات الخارجيةتقدم النسخة العالمية من "جراند شيروكي L" في 11 لون للطلاء الخارجي وهم (أبيض، فضي، درجتين من الأحمر، أصفر نحاسي، درجتين من الأزرق، رمادي، 3 درجات من الأسود). وأبرز تجهيزاتها الخارجية هي:مصابيح أمامية LED أوتوماتيك، إضاءة نهارية LED، عجلات من الألومنيوم مقاس 21 بوصة، زجاج معتم للخصوصية، ضبط وطي مرايا الأبواب كهربائيا + مزودة بخاصية التسخين،التجهيزات الداخليةعجلة قيادة قابلة للإمالة وتعديل الارتفاع، أدوات تحكم في الصوت مثبتة على عجلة القيادة ومبدل السرعة، تكييف أوتوماتيك رباعي التوزيع + تحكم تلقائي في درجة الحرارة، فتحات تهوية بالصف الثاني، نظام صوت محيطي McIntosh مكون من 19 سماعة + مضخم صوت، مرآة رقمية للرؤية الخلفية، الاتصال بتطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto للهواتف الذكية، شحن لاسلكي للهواتف الذكية، شاشة تفاعلية تعمل باللمس للراكب الأمامي، كاميرا داخلية لمراقبة المقاعد الخلفية، نوافذ كهربائية مع خاصية الفتح والغلق بضغطة زر واحدة، مقاعد أمامية بخاصية التهوية والتدفئة والتدليك، مقاعد الصف الثاني بخاصية التهوية والتدفئة، نظام دخول بدون مفتاح، التشغيل عن بُعد، منفذ USB، مقاعد الصف الثاني والثالث قابلة للطي بالكامل، فتحة سقف بانورامية مزدوجة.