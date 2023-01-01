المواصفات المتوقعة لـسياره "إم جي HS" فيس ليفت الجديدة قبل تقديمها في السوق المصري



إم جي HS إم جي HS

خلال المؤتمر الصحفي الذي تم فيه الكشف رسميا عن السيارة الكهربائية الجديدة "إم جي 4"، أعلنت شركة المنصور للسيارات (الوكيل المحلي لعلامة إم جي MG) أنها تستعد لطرح السيارة "HS فيس ليفت" الجديدة 2024 خلال شهر يونيو المقبل في السوق المصري،.. وفي السطور التالية نستعرض المواصفات المتوقعة للسيارة قبل تدشينها في مصر.



ظهرت نسخة الفيس ليفت من الكروس أوفر SUV المدمجة "HS" في سبتمبر من عام 2020 لأول مرة في بكين باسم "إم جي بايلوت Pilot" والتي كانت أولى طرازات "إم جي" التي يتميز تصميمها بلغة تصميم الجيل الثالث الخاصة بالشركة، لذلك فمن المتوقع أن تستمر السيارة بنفس التجهيزات السابقة مع اختلاف بعض الأجزاء في التصميم الخارجي.

SEAT



منظومة القوة

تعتمد "إم جي HS" فيس ليفت على محرك 1.5 حصان يتصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 160 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك إما بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، لتتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.6 ثواني وتبلغ سرعتها القصوى 190 كم/الساعة.

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أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع الفئات بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة ومنها:?? 6 وسائد هوائية?? نظام ثبات إلكتروني ESP?? نظام منع انغلاق الفرامل ABS??نظام التحكم في الجر TCS?? تحكم في الفرامل أثناء الانعطاف CBC?? نظام توزيع الفرامل حسب الوزن الداخلي للسيارة EBD?? تحكم ديناميكي في السيارة VDC?? أنظمة الأمان BDW و HAZ?? مثبت سرعة?? نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS?? نظام للتحكم على الطرق الصاعدة?? فرامل يد إلكترونية + نظام الفرامل المؤقت (Auto Hold)?? نظام رصد البقعة العمياء?? حساسات ركن خلفية?? كاميرا ركن خلفية?? حساس مطر?? تنبيه عند فتح الأبواب في حالة مرور سيارة أخرى?? تنبيه عند الخروج عن الحارة المرورية في حالة مرور سيارة أخرى?? تنبيه عند الرجوع بالسيارة في حالة مرور سيارة أخرى?? نظام منع تشغيل المحرك للحماية من السرقة?? تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIXالتجهيزات الخارجية والداخليةيتم تقديم "إم جي HS" فيس ليفت العالمية بـ 7 ألوان للطلاء الخارجي هم (أحمر ، أزرق، درجتي من الأبيض، أسود، فضي، رمادي).. وتتضمن التجهيزات على سبيل المثال:مصابيح أمامية وخلفية LED ، إضاءة أمامية أوتوماتيك (حساس ضوء)، إشارات جانبية متحركة (أمامية وخلفية)، إضاءة نهارية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، تعديل وطي مرايا الأبواب كهربائيًا، خاصية تسخين في مرايا الأبواب، فتح باب الشنطة أوتوماتيك، مفتاح ذكي لدخول السيارة، فتحات عادم مزدوجة، جنوط مقاس 18 بوصة.أما في الداخل فقد تتضمن تجهيزات المقصورة لتشمل: شاشة لمس ملونة مقاس 10.1 بوصة، 6 سماعات، نظام InkaLink لاتصال الهاتف بالسيارة عبر تطبيقات (Apple CarPlay و Android Auto)، 4 فتحات USB، إضاءة داخلية محيطة متعددة الألوان. تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، منقي الهواء من البكتريا والفيروسات والروائح، مخارج تكييف خلفية، صندوق تبريد داخل مسند الذراع الأمامي، زر تشغيل/إيقاف المحرك، عجلة قيادة متعددة الوظائف مع زر نظام قيادة Super Sport، 5 أنظمة قيادة مختلفة، عجلة قيادة مكسوة بالجلد، بدالات نقل حركة في عجلة القيادة، مقاعد جلد رياضية، خاصية تدفئة في المقاعد الأمامية، تعديل مقعد السائق (كهربائيًا) في 6 اتجاهات، تعديل مقعد الراكب الأمامي (كهربائيًا) في 4 اتجاهات، تعديل المقاعد الخلفية وطيها بشكل منفصل 40:60 ، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، سقف بانوراما قابل للفتح، دواسات رياضية معدنية، مسند يد خلفي بحامل أكواب وصندوق تخزين.