المواصفات المتوقعة لـ"أودي A8 L" موديل 2024 قبل طرحها في سوق السيارات المصري

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صورة الخبر: أودي A8 L
أودي A8 L

في السادس عشر من شهر مايو الجاري أعلنت الشركة المصرية التجارية وأتوموتيف EATC (وكيل أودي في السوق المصري) عن أول قائمة أسعار للعلامة الألمانية هذا العام، بعد أن كانت آخر قائمة أسعار في ختام شهر يناير العام الماضي 2023.. وبخلاف طرح موديلات 2024 والإعلان عن أسعار موديلات e-tron حديثة الوصول، شهدت هذه القائمة أيضًا أول ظهور للطراز A8 L في السوق المحلي.

تنتمي A8 لتصنيف السيدان الفاخرة كاملة الحجم، وتنطلق حاليًا في جيلها الرابع الذي تم تدشينه منذ عام 2017، فيما حصلت على فيس ليفت عام 2022، ويشار إلى توفر السيارة في نسخة ذات قاعدة عجلات أطول تحمل اسم A8 L وهي المنتظر تقديمها في مصر، وفيما يلي أبرز مواصفاتها في السوق السعودي، والتي قد تتشارك مع النسخة المصرية في بعض الجوانب.

منظومة القوة
تنطلق السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات V6 سعته 3.0 لترًا بنظام هجين خفيف متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 340 حصان وأقصى عزم دوران 500 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك tiptronic من 8 سرعات، فيما تنطلق A8 بنظام دفع كلي للعجلات لتتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 5.6 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س.
ويتوفر إصدار V8 بسعة 4.0 لترًا مع شاحن تيربو، وهنا ترتفع القوة الحصانية إلى 460 حصان مع أقصى عزم دوران 660 نيوتن متر، كما يتقلص زمن التسارع إلى 4.5 لترًا.

التجهيزات الخارجية والداخلية
تتوفر السيارة في تشكيلة واسعة من الألوان الخارجية هم (الأبيض والفضي والأخضر ودرجتين من الأزرق ودرجتين من الأسود وأربعة درجات من الرمادي).. ومن ضمن التجهيزات المتاحة لدى أودي A8 L:
•مصابيح أمامية Matrix LED
•مصابيح خلفية بتقنية OLED الرقمية بإشارات انعطاف ديناميكية
•تطعيمات كروم عند المصدات وفي الأنحاء
•جنوط بمقاس 19 أو 20 بوصة
ABU ZEID automotive

المصدر: عالم السيارات

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