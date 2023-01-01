المواصفات التفصيلية لـ"هيونداي النترا AD" المجمعة محليا بعد تدشينها في مصر



هيونداي النترا AD هيونداي النترا AD

بعد أن أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة "هيونداي"، اليوم عن انطلاق "النترا AD" المجمعة محليا بالسوق المصري، لتعود من جديد بعد أن كان آخر ظهور لها في القوائم الرسمية خلال شهر مايو من عام 2021.. نستعرض معكم في السطور التالية المواصفات التفصيلية وأسعارها..



أسعار السيارة



تقدم "النترا AD" في ثلاثة فئات هم (الفئة الأولى Smart ، الثانية Modern، والثالثة Topline)، وتبلغ الأسعار كالتالي:

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* الفئة الأولى بسعر 890,000 جنيه* الفئة الثانية بسعر 950,000 جنيه* الفئة الثالثة بسعر 1,050,000 جنيهمنظومة القوةتعتمد "النترا AD" على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.6 لتر MPI قادرا على توليد قوة 128 حصان، وأقصى عزم دوران 155 نيوتن/ متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات..أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها الثلاثة بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:• وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي• فرامل مانعة للانغلاق ABS• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD• مزيل ضباب بالزجاج الخلفيوبالإضافة لما سبق تأتي الفئة الثانية بـ (كاميرا خلفية، نظام تحذير المسافة الخلفية، حساس إضاءة أوتوماتيك، نظام تحذير عند انخفاض سائل تنظيف الزجاج)، فيما تنفرد الفئة الثالثة بـ (نظام تحذير المسافة الأمامية، مرآه داخلية ذاتية التعتيم، مثبت سرعة، حساس مطر أوتوماتيك).التجهيزات الخارجية والداخلية-الفئة الأولى (890,000 جنيه)مصابيح أمامية هالوجين، إضاءة نهارية، إضاءة LED بالمرايات للإشارات الجانبية، جنوط حديد مقاس 15 بوصة، إطار للطواريء كامل الحجم، زجاج خلفي معتم، مرايا أبواب قابلة للتعديل كهربائيا.. وداخل المقصورة: شاشة عدادات TFT مقاس 3.5 بوصة عجلة قيادة قابلة للإمالة ومتعددة الوظائف، تكييف يدوي، راديو، نظام بلوتوث للهاتف، نظام صوت مكون من 4 سماعات، مدخل USB، فرش فاخر للمقاعد، إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، مسند يد أمامي بمساحة تخزين، مسند يد خلفي-الفئة الثانية (950,000 جنيه)وتتميز الفئة الثانية بـ شبكة أمامية من الكروم، جنوط رياضية مقاس 15 بوصة، مرايا أبواب قابلة للطي والتعديل كهربائيا.. وتتضمن التجهيزات الداخلية بالإضافة لما سبق: شاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 7 بوصة تعمل باللمس، عجلة قيادة وناقل حركة بكسوة من الجلد، فتحات تكييف خلفية، التحكم بضغطة واحدة لفتح زجاج نافذة السائق، شحن USB، دعم الاتصال بأجهزة الأيفون والأندرويد، نظام صوت مكون من 6 سماعات، وإمكانية اختيار نوعية القيادة.-الفئة الثالثة (1,050,000 جنيه)تنفرد الفئة الثالثة بـ إضاءة نهارية LED، مصابيح خلفية LED، حلية من الكروم بمقابض الأبواب، جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، وفي الداخل: شاشة عدادات LCD مقاس 4.2 بوصة، عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، تكييف أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، مفتاح ذكي، فتحة سقف كهربائية، شحن لاسلكي للهواتف الذكية، إمكانية طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، فرش داخلي من الجلد، التحكم بضغطة واحدة لغلق زجاج نافذة السائق.