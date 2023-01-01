المواصفات الأولية لـ "فولكس فاجن أطلس" موديل 2026



فولكس فاجن أطلس فولكس فاجن أطلس

في عام 2017، قدمت "فولكس فاجن Volkswagen" الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "أطلس Atlas" والتي تنطلق حول العالم بأسماء مختلفة منها "تيرامونت Teramont" في الشرق الأوسط، وتم إطلاق نسختين فيس ليفت منها في عامي 2020 و2023، وتستعد الصانعة الألمانية لطرح الجيل الجديد كليًا من السيارة والتي ظهرت في صور تجسسية مؤخرا توضح الكثير من التغييرات في التصميم الخارجي.

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التحديثات الخارجيةبالرغم من الأغطية المموهة التي اخفت أبرز ملامح السيارة الجديدة إلا أن مصممي موقع "Carscoops" استطاعوا توضيح التصميم رقميا والكشف عن تفاصيل "أطلس" التي سينضم إليها لاحقا إصدار "كروس سبورت" ذو التصميم الرياضي.في الواجهة، تتميز "أطلس" الجديدة كليًا بشبكة ذات تصميم جديد يتكون من مصفوفة تشبه الألماس، ومصابيح أمامية LED جديدة بتصميم حرف "c" ندمج بسلاسة ليحط بالشبكة ومصد معاد تصميمه مما يخلق طابعا حديثا ومتماسكا.بالانتقال إلى الجوانب، يتبنى هيكل السيارة خطوطا أكثر انسيابية مع دعامات أقل بروزا، كما أصبحت مقابض الأبواب قابلة للسحب الآن،أما في الخلف تأتي "أطلس" بمصابيح خلفية LED تتصل معًا بشريط إضاءة بعرض باب الشنطة تشبه إلى حد كبير "تيجوان" الجديدة، وتساهم تلك التحديثات في إبراز المظهر المعاصر والمتطور للسيارة الرياضية متعددة الاستخدمات.التحديثات الداخليةعلى الرغم من عدم التقاط أي صور تجسسية للمقصورة بعد، لكن من المرجح أن تتبنى نفس نهج طرازات فولكس فاجن الأحدث مثل "تيجوان" المعاد تصميمها، ومن المتوقع أن تحصل السيارة على لوحة قيادة جديدة ذا شاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 15 بوصة تدعم الاتصال بتطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto مع دعم الذكاء الاصطناعي "ChatGPT".ومن المتوقع أن توفر السيارة القادمة ذات الثلاثة صفوف مساحة داخلية أكبر من الجيل الأول الحاليإلى جانب مجموعة متقدمة من أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة وستتضمن مساعد الركن الذي يمنح السائق إمكانية ركن السيارة عن بُعد بشكل ذاتي من خلال تطبيق بالهاتف الذكي.منظومة القوةمن المقرر أن تعتمد "أطلس" و"أطلس كروس سبورت" على منصة MQB Evo، التي تدعم محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يتصل بشاحن تيربو مع تحسينات على المحرك الحالي الذي تبلغ قوته 269 حصان ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ذو ثماني سرعات.كما أنه من المتوقع أن يتوفر خيارات هجينة وهجينة خفيفة، وقد تتضمن هذه الخيارات بطارية 19.7 كيلو وات/الساعة، مما يمنح السيارة القدرة على السير لمسافة تصل إلى 100 كم وقوة إجمالية 268 حصان، كما أنه من المرجح أن يكون نظام الدفع الأمامي بالعجلات قياسيا في الفئات الأولى مع توفر خيار الدفع الكلي اختياريًا أو قياسيًا في الفئات الأعلى.وتنافي "فولكس فاجن أطلس" الجديدة كليًا طرازات أمثال: "هوندا بايلوت Pilot"، "هيونداي باليسيد Palisade"، "كيا تيلورايد Telluride"، "جيب جراند شيروكي Grand Cherokee"، "تويوتا جراند هايلاندر Grand Highlander"، "سوبارو أسينت Ascent"، "فورد إكسبلورر Explorer"، "جي إم سي أكاديا Acadia"، و"مازدا CX-90".. ومن المتوقع طرح السيارة رسميا في نهاية العام المقبل كموديل 2026.