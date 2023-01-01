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المنصور تستعد لتقديم سياره شيفرولية أوبترا الجديدة..بشعار "صنع في مصر"..

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صورة الخبر: شيفرولية أوبترا
شيفرولية أوبترا

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة شيفروليه في مصر، عن استعدادها لإطلاق سيارتها أوبترا الجديدة كليًا والمقرر تصنيعها محليًا .

ونستعرض مواصفات السيارة عالمياً من خلال الآتي:
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أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة شيفروليه في مصر، عن استعدادها لإطلاق سيارتها أوبترا الجديدة كليًا والمقرر تصنيعها محليًا .

ونستعرض مواصفات السيارة عالمياً من خلال الآتي:


التصميم الخارجي: السيارة تأتي بتصميم عصري مع شبك أمامي كرومي ومصابيح LED وخطوط جانبية رياضية.
الأبعاد: السيارة تتميز بأبعاد واسعة توفر راحة كبيرة للركاب، مع طول 4,530 ملم، عرض 1,737 ملم، وارتفاع 1,505 ملم.

المحرك والأداء: السيارة مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 98 حصان وعزم دوران 105 رطل-قدم. يتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

التكنولوجيا: السيارة تحتوي على شاشة لمس قياس 8 بوصات تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ، مع نظام بلوتوث ومنفذ USB.

المقصورة الداخلية: جهزت بمقاعد مريحة ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

أنظمة الأمان: السيارة مزودة بالخارج بست وسائد هوائية، نظام فرامل ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام التحكم في الثبات ESC.

المصدر: مصراوى

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