المنصور تستعد لتقديم سياره شيفرولية أوبترا الجديدة..بشعار "صنع في مصر"..

شيفرولية أوبترا
أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة شيفروليه في مصر، عن استعدادها لإطلاق سيارتها أوبترا الجديدة كليًا والمقرر تصنيعها محليًا .
ونستعرض مواصفات السيارة عالمياً من خلال الآتي:
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أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة شيفروليه في مصر، عن استعدادها لإطلاق سيارتها أوبترا الجديدة كليًا والمقرر تصنيعها محليًا .
ونستعرض مواصفات السيارة عالمياً من خلال الآتي:
التصميم الخارجي: السيارة تأتي بتصميم عصري مع شبك أمامي كرومي ومصابيح LED وخطوط جانبية رياضية.
الأبعاد: السيارة تتميز بأبعاد واسعة توفر راحة كبيرة للركاب، مع طول 4,530 ملم، عرض 1,737 ملم، وارتفاع 1,505 ملم.
المحرك والأداء: السيارة مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 98 حصان وعزم دوران 105 رطل-قدم. يتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة CVT أوتوماتيكي.
التكنولوجيا: السيارة تحتوي على شاشة لمس قياس 8 بوصات تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ، مع نظام بلوتوث ومنفذ USB.
المقصورة الداخلية: جهزت بمقاعد مريحة ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.
أنظمة الأمان: السيارة مزودة بالخارج بست وسائد هوائية، نظام فرامل ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام التحكم في الثبات ESC.
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