المغربي يحيى عطية الله بقميص الأهلي.. وبند خطير في التعاقد



يحيى عطية الله يحيى عطية الله



حقق أمير توفيق، مدير التعاقدات في صفوف النادي الأهلي، نجاحا بشكل قوي في حسم التعاقد مع المحترف المغربي يحيى عطية الله في انتقالات الصيف، ليزيح عن كاهل المدير الفني حمل الجانب الأيسر، الذي يلعب به حاليا كريم فؤاد عقب إصابة علي معلول.

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تضع إدارة النادي الأهلي، الرتوش الأخيرة لضم يحيى عطية الله ليكون ضمن قائمة المارد الأحمر في الموسم الجديد، حيث وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة.اللاعب المغربيويرغب يحيى عطية الله في ارتداء قميص النادي الأهلي، خلال الموسم الجديد وذلك رغم العروض المحلية المقدمة لضمه من جانب بيراميدز والزمالك وبعض الاندية الروسية والمغربية.ويتفاوض النادي الاهلي لضم يحيى عطية الله على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويرصد المجلس الأحمر 500 ألف دولار.سوتشي الروسي يرفض بند شراء بقيمة مليون دولارترفض إدارة فريق سوتشي الروسي وجود بند شراء في عقد يحيى عطية الله مع النادي الأهلي بشكل عام، حيث ترغب فقط في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.ويحاول النادي الأهلي وضع بند في العقد بشأن شراء عقد النجم الدولي المغربي يحيى عطية الله بقمية مليون دولار، ولكن تتحفظ إدارة فريق سوتشي الروسي على هذه الخطوة.البديل الأمثل لـ علي معلوليجيد يحيى عطية الله المشاركة في العديد من الخطوط سواء في مركز الظهير الأيسر أو الجناح الأيسر أو مركز المساك.علي معلولواتجه النادي الاهلي، للتعاقد مع ظهير أيسر جديد وذلك بعد تعرض المحترف التونسي علي معلول إلى إصابة في وتر أكيلس، واحتياج اللاعب إلى بعض الوقت من أجل العودة والمشاركة.رغبة اللاعب تحسم الأمورقال محسن المعادي، وكيل عطية الله لقناة "إم بي سي مصر": "هناك اتصال بيننا وبين أمير توفيق ونحاول رؤية كيف تتم الصفقة سواء إعارة أو انتقال نهائي".يحيي عطية اللهوأضاف: "هناك اتصالات من فرق أخرى لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى الأهلي، رغبة يحيى عطية الله هي اللعب للأهلي، هناك أندية سعودية وتركية وروسية، وحتى مصرية تريد ضمه لكنه يريد الانتقال للأهلي".