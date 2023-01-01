المعلومات الأولية عن "مينج".. أحدث سيارات "BYD" الـ7 راكب المنتظرة..بزمن تسارع 3.9 ثانية فقط..

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تخطط "بي واي دي BYD" لتقديم الكروس أوفر SUV ذات السبعة مقاعد "مينج Ming" الجديدة كليًا، وهي تعتبر بديلا للسيارة "تانج Tang" التي تنتمي لسلسلة "دينستي Dynasty" المكونة من خمسة سيارات بأسماء أباطرة صينيين مشهورين، ومؤخرا تم نسريب بعض المعلومات الأولية عن السيارة الجديدة قبل إطلاقها الرسمي المقرر خلال العام المقبل 2025.



التصميم الخارجي

تنتمي السيارة لفئة سيارات الكروس أوفر SUV كبيرة الحجم حيث تبلغ أبعادها: 5,100 مم طول، 2,000 مم عرض، 1,750 مم ارتفاع، فيما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,000 مم، وبذلك فهي أطول بنحو 230 مم، وأعرض بمقدار 50 مم، وأكثر ارتفاعا بنحو 25 مم وتأتي بقاعدة عجلات أطول بـ 180 مم من شقيقتها "تانج"، بالرغم من الحجم الكبير إلا أن وزن السيارة فارغة يساوي 2,500 كجم وهو ما يزيد بمقدار 55 كجم فقط عن وزن "تانج".



لا توجد معلومات حتى الآن حول التصميم الخارجي للسيارة بينما من المتوقع أن تتبنى أحدث لغة تصميم من "بي واي دي" وهي "وجه التنين Dragon Face" التي نجدها في السيدان "Qin L"، ومن المتوقع ألا تكون مخصصة للقيادة على الطرق الوعرة نظرا لأن خلوصها الأرضي يبلغ 185 مم فقط.

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المقصورة الداخليةتتسع السيارة لسبعة مقاعد في الداخل بينما لا تزال المعلومات حول المقصورة الداخلية غير معروفة ومع ذلك فمن المرجح أن تحصل السيارة على شاشة عدادات LCD وشاشة للترفيه وعرض البيانات قابلة للدوران مقاس 15.6 بوصة تطفو فوق الكونسول الوسطي.منظومة القوةوبخصوص منظومة القوة وفقا للمعلومات الحالية سيتم تجهيز "بي واي دي مينج" بنظام هجين DM-p والذي يتكون من محرك احتراق داخلي ICE سعة 2 لتر يتصل بشاحن تيربو ومحركين كهربائيين، مما ينتج قوة إجمالية تقدر بنحو 600 حصان مع الاتصال بنظام الدفع الرباعي للعجلات، مما يمنح السيارة القدرة على الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم خلال زمن 3.9 ثواني فقط لذا فهي أسرع بمقدار 0.4 ثانية من السيارة "تانج".من المقرر أن تنافس الكروس أوفر ذات السبعة مقاعد "مينج" طرازات أمثال Li L7 وAito M7 الصينية ومن المحتمل أن يتراوح سعرها ما بين 41,350 إلى 48,200 دولار (أي ما يعادل حوالي مليون و987 ألف إلى 2 مليون و315 ألف جنيه مصري بدون الشحن والجمارك).