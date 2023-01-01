المعارضة الإسرائيلية بعد استقالة جانتس: حان الوقت لاستبدال الحكومة المتطرفة



جانتس جانتس



قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تعليقه على استقالة بيني جانتس من حكومة الطوارئ، إن "الوقت قد حان لاستبدال هذه الحكومة المتطرفة غير الشرعية، بحكومة عاقلة تؤدي إلى عودة الأمن إلى مواطني إسرائيل".



كما علق رئيس حكومة نتنياهو ردا على استقالة بيني جانتس، من حكومة الحرب الإسرائيلية، قائلا: "هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن المعركة، بل هذا هو الوقت المناسب لتوحيد القوى.



وأضاف: "بابي سيظل مفتوحا أمام أي حزب صهيوني مستعد للمساعدة في تحقيق النصر على أعدائنا وضمان سلامة مواطنينا

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وأعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس في مؤتمر صحفي استقالته من حكومة الطوارئ، وقال: "مشاركتنا في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية".