المعارضة الإسرائيلية بعد استقالة جانتس: حان الوقت لاستبدال الحكومة المتطرفة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › المعارضة الإسرائيلية بعد استقالة جانتس: حان الوقت لاستبدال الحكومة المتطرفة

صورة الخبر: جانتس
جانتس


قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تعليقه على استقالة بيني جانتس من حكومة الطوارئ، إن "الوقت قد حان لاستبدال هذه الحكومة المتطرفة غير الشرعية، بحكومة عاقلة تؤدي إلى عودة الأمن إلى مواطني إسرائيل".

كما علق رئيس حكومة نتنياهو ردا على استقالة بيني جانتس، من حكومة الحرب الإسرائيلية، قائلا: "هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن المعركة، بل هذا هو الوقت المناسب لتوحيد القوى.

وأضاف: "بابي سيظل مفتوحا أمام أي حزب صهيوني مستعد للمساعدة في تحقيق النصر على أعدائنا وضمان سلامة مواطنينا

وأعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس في مؤتمر صحفي استقالته من حكومة الطوارئ، وقال: "مشاركتنا في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية".

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المعارضة الإسرائيلية بعد استقالة جانتس: حان الوقت لاستبدال الحكومة المتطرفة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34900

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم