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المشدد 10 سنوات لشريكة سفاح التجمع

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صورة الخبر: شريكة سفاح التجمع
شريكة سفاح التجمع


قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها باستقطاب السيدات لسفاح التجمع لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

المشدد 10 سنوات لشريكة سفاح التجمع
وكانت أحالت النيابة العامة المتهمة حنان، والتي ساعدت سفاح التجمع الخامس بتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات، وأسندت النيابة إليها تهم الإتجار بالبشر، وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

إحالة أوراق سفاح التجمع للمفتي.. وتحديد جلسة 12 سبتمبر للنطق بالحكم| بث مباشر
إحالة أوراق سفاح التجمع إلى المفتي
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة إحالة أوراق محاكمة سفاح التجمع المتهم كريم سليم، والذي يحاكم بتهمة قتل 3 سيدات بعد معاشرتهن جنسيًا قبل وبعد الوفاة، والتقاط مقاطع فيديو لهن خلال المعاشرة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

المصدر: cairo24

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