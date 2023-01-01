المركز القومي للبحوث.. نصائح طبية عن الفحص والذبح

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قال الدكتور رأفت محمد شعبان استاذ ورئيس قسم الأمراض المشتركة ب المركز القومي للبحوث إن الأضحية من الموضوعات الهامة التي تشغل بال الكثيرين من الأشخاص لذلك يجب أن يكون قبل وقت الشراء وقت كافى قبل عيد الأضحى على الأقل يوم أو يومان لإراحة الحيوان قبل الذبح.

تحديد نوع الأضحية: فيجب أن تكون من بهيمة الأنعام: وهى الإبل - الأبقار أو الجاموس – والأغنام وهى (الضأن أو الماعز)

عمر الأضحية: ويكون عمر الأضحية هو 5 سنوات فأكثر للإبل (الجمال) وسنتان للأبقار والجاموس والضأن والماعز يفضل عمره عام كامل.

. خالية من العيوب: يجب أن تكون خالية من 4 عيوب (ان لا تكون عوراء أو عرجاء أو مريضة أو هزيلة)

والأضاحى هى كائن حى كباقى الكائنات الحية التى يمكن أن تصاب بالأمراض التى قد تكون إما أمراض فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية، ولتجنب أن يكون الحيوان المضحى به مصابا بهذه الأمراض ويكون خاليا منها لسلامة الأضحية نفسها وسلامة المستهلك لها فيجب أن تفحص جيدا قبل الشراء.

وينصح د. شعبان، أولا: فحص بالنظر: عمر (سن) الحيوان: ويعرف عمر أو سن الأضحية من فحص أسنان الحيوان خاصة القواطع السفلى فتكون جميع القواطع لبنية (بيضاء صغيرة) فى عمر أقل من عام.

يتبدل زوج واحد من القواطع وتصبح دائمة (مصفرة وكبيرة) فى عمر (1 إلى 1.5) عام (السن المفضل للضأن والماعز)

يتبدل الزوج الثانى من القواطع وتصبح دائمة فى عمر (1.5 إلى 2.5) عام (السن المفضل للبقر والجاموس)

يتبدل الزوج الثالث من القواطع وتصبح دائمة فى عمر (1.5 إلى 2.5) عام

إذاّ فى الأغنام والماعز يفضل تبديل زوج واحد منها فقط. وفى الإبل والابقار يفضل تبديل زوجين أو أكثر من القواطع الأمامية.

وينصح د. شعبان بأن فحص الحيوان ظاهريا يجب رؤية الحيوان أمامك وبنفسك دون مساعدة التاجر أو البائع أن يمسك أو يرفع قوائم الحيوان لإخفاء بعض العيوب الموجودة به

- فيجب أن يترك البائع الحيوان وأن تراه يتحرك بحريه أمامك لترى حيويته ويكون الحيوان واعيا مستجيبا لأى رد فعل او حركة تصدرها أنت تجاهه ولا أن يكون منزويا معزولا عن باقى القطيع بالإضافة لإقبال الحيوان على الأعلاف الخضراء او المركز- وتكون الرأس فى مستوى الجسم أو أعلى قليلا ولا يكون منخفض الرأس (مدلاة ناحية الأرض) وهذه العلامات تدل على وجود اعتلال

ويجب أن ترى قوائم الحيوان الأمامية والخلفية سليمة ليس بها عرج أثناء الحركة.

- تنفسه طبيعى ولا يوجد كحة أو نهجان او ارتفاع فى حرارة الجسم



فحص العين:

يجب أن تكون العين براقة وسواد العين ظاهر وبياض العين رائق خالى من البقع النزفية الدموية، والعين ليس بها دموع كثيرة أو إفرازات لزجة (عماص) والجفون وردية ليست داكنة أو باهتة او مصفرة تدل على مرض الحيوان خاصه بالصفراء أو الأنيميا.



الفم والأنف:

يجب أن تكون الأغشية المخاطية للأنف والفم واللسان رطبة وليست بها ارتشاحات أو إفرازات مخاطية زائدة وليست بها بثور أو تقرحات أو فقاعات مائية التى تدل على بعض الأمراض الخطيرة بالحيوان ويجب أن تكون الرائحة الصادرة منها مقبولة وليست بالكريهة.

ثانيا: الفحص اليدوى للحيوان- يتم فحص الحيوان باليد لمنطقة الرقبة التى يجب أن تكون خالية من أى تورمات للغدد الليمفاوية فالغدد الليمفاوية هى المصافى للجسم والتى تحجز الكثير من الميكروبات التى تصيب الحيوان. وهى عادة صغيرة الحجم على خلاف الحيوان المريض والتى يزداد به حجم هذه الغدد وتظهر متورمة دليل على إصابته بميكروبات مرضية. فتكون هذه الغدد غير ظاهرة فى الحيوان السليم، أما فى الحيوان المريض فتكون متورمة وتكون فى حجم كرة التنس أو أكبر قليلا.

- ويتم فحص أيضا عضلات الحيوان خاصة فوق السلسلة الظهرية وأعلى الكتف (الكفل) وأعلى الفخذين. ففى الحيوان السليم تكون هذه الأماكن ممتلئة بالعضلات (مكسوة باللحم)، وفى الحيوان الهزيل يظهر أسفل أيدينا عند فحصها عظام الحيوان.

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فحص البطن وكرش الحيوان:ويعد من النقاط الهامة عند فحص الأضحية حيث يلجأ بعض التجار للغش عن طريق إعطاء الحيوان كميات كبيرة من الملح فى الطعام مما يتبعه شرب الحيوان بعد ذلك لكميات كبيرة من الماء، فيظهر الحيوان ممتلئ البطن والكرش وأكثر وزنا عند البيع.ولتجنب الوقوع فى هذه الطريقة من الغش يتم فحص الحيوان عند هذه المنطقة بالضغط على جانبى البطن أو الكرش جيدا، فإذا خرجت إفرازات روث لين أو إسهال من مؤخرة الحيوان كان ذلك دليلا على غش التاجر.فحص الجلد:الجلد هو المرآة للكائن الحى وتعكس حالته الصحية، فيجب عند فحص جلد أو فرو الأضحية فيكون الصوف او الفرو ناعم ولا يتقصف بالشد عندما نقوم بشد أو جذب الشعر أو الصوف فإذا كان قويا لا ينزع بسهولة دل ذلك على صحة الحيوان، أما إذا نزع الصوف أو الشعر بسهولة دل ذلك على هزال الحيوان وإصابته بأمراض داخلية أخرى.كما يجب خلو جلد الحيوان من أى عقد أو بثور أو قشور أو تقرحات أو حتى جروح ظاهرة على الجلد تدل على مرض الحيوان.- فحص الجلد بالأماكن الخالية من الشعر أو الصوف مثل الرقبة أسفل والوجه والأذنين واسفل القوائم بخلوها من الجرب.