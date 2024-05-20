المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تُعلن فتح باب التحويلات لجميع الصفوف للعام الدراسي 2024-2025



المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه بمناسبة مرور 10 سنوات علي افتتاح المدرسة، تقرر فتح باب التحويلات إلي المدرسة لجميع الصفوف من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي في الفترة من 20/5/2024 وحتى 13/6/2024؛على أن يتم قفل باب التحويلات وقبول الأوراق بالمدرسة في نهاية هذه الفترة.



وتعد المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية في مصر .



شروط التحويل إلى المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد



قد يعجبك أيضا...

أن يكون الطالب المتقدم للتحويل مصري الجنسية.تقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقطيشترط حصول الطالب فى نهاية العام الدراسي 2023/2024 علي نسبة مئوية 95% من مجموع الدرجات.يشترط تقديم بيان درجات معتمد للعام الحالي 2023 \ 2024 للتحويل للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي، وتقديم بيان درجات معتمد للعامين الدراسيين السابق والحالي (2022\2023 و2023\2024 ) لكل من يرغب فى التحويل إلى الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي.يشترط اجتياز الطالب للاختبار في المواد الآتية ( اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الانجليزية) والذي ستعقده المدرسة وستحدد تاريخة بعد قفل باب التحويل وانتهاء فترة التسجيل.يشترط المعرفة والموافقة علي نظام اللائحة الداخلية للمدرسة.خطوات التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايدتعبئة الاستمارة المعدة لذلك علي موقع المدرسة وطباعتهاhttp://tadmission2023.eis-zayed.com/login.aspالدخول علي الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل.-التأكد من صحه البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر.-تقديم المستندات التالية داخل المدرسة مع الاستمارة : إثبات قيد من المدرسة معتمد بختم النسر من الاداره التعليمية ، وتقديم معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر يفيد حصول الطالب علي مجموع درجات 95? عند قبول الطالب ، وصورة شخصية للطالب.الالتزام بالموعد المحدد للتحويل خلال الفترة من 20/5/2024 الي 13/6/2023 حيث يعتبر ذلك الموعد نهائي ولن يتم استقبال طلبات بعد ذلك.يتم استلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة من علي الموقع خلال نفس الفترة من 20/5/2024 الي 13/6/2023بالمدرسة من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 ظهرا.المدارس الرسمية الدوليةالجدير بالذكر أن المدارس الرسمية الدولية “IPS”، هي مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر ، وتقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية .من جانبها سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التوسع في المدارس الرسمية الدولية “IPS” ، حرصاً منها على تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG)، بما يوفر فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية.ووصل عدد طلاب المدارس الرسمية الدولية “IPS” ما يزيد عن 10 ألاف طالب هذا العام وذلك من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.وعن عدد المديرين في المدارس الرسمية الدولية “IPS” فيبلغ 25 مدير مدرب كفء، ويصل عدد المعلمين الى ما يزيد عن 1000 من المعلمين.