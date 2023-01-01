المدة الصحيحة لتخزين لحم العيد على حسب نوعه.. نصائح مهمة



تخزين لحم العيد تخزين لحم العيد

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء عن أسباب إخضرار اللحم، وفساد رائحته بعد حفظه وكشفت عن مدة تخزين اللحم علي حسب نوعها، وذلك في منشور على صفحتها الشخصية بالفيسبوك.



وعن سبب فساد اللحم بعد تخزينه، عددت التالي:



1_ سوء التبريد

2_ فصل الكهرباء عن الثلاجة

3_ تكدس اللحوم فوق بعضها

4_ عدم تقليب أكياس اللحم

5_ تكديس اللحم والسفر به مباشرة بعد النـ.حر

6_ احتقان اللحم بالدماء قبل النحر نتيجة مرض الحيوان بأمراض تسبب الحمى، او سوء معاملة الحيوان اثناء الذبـ.ح.

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واذا كنت ستنقل كمية من اللحم الي منزلك وستقطع مساقات طويلة كل ماعليك فرد اللحوم في الهواء لمدة 4 إلى 5 ساعات ثم وضع اللحم في اكياس وتحتها وفوقها وبينها زجاجات مياه مجمدة او أكياس چل التفريز الخاصة بالفريزر ثم وضعها بالفريزر .ما هي المدة السليمة لحفظ اللحوم ؟لكل نوع لحم مدة تخزين معينةمثلا تخزين لحم الضأن ” لحم الخروف”:يخزن اللحم في الثلاجة وبالتحديد تحت الفريزر بصورة مباشرة لمدة يومين، واما في الفريزر فتتراوح المدة ما بين 6 إلى 8 أشهر.مدة تخزين لحم العجل:يخزن اللحم في الثلاجة، لمدة من 3 الى 4 أيام، وفي الفريزر مدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 شهرا.مدة تخزين اللحم “الكندوز”:يخزن في الثلاجة مدة من 3 الى 4 أيام و أما داخل الفريزر لمدة تصل إلى سنة .اللحوم المفرومة :توضع في الثلاجة لمدة تتراوح من يوم الى يومين على الأكثر ، وفي الفريزر لمدة لا تزيد عن من ثلاثة إلى وأربعة أشهر .مدة تخزين اللحم المطهو بأي طريقة طبخ:يخزن في الثلاجة لمدة3 أيام، وأما في الفريزر لمدة لا تزيد عن 3 أسابيع .اذا كنتي تريدين طبخ اللحم المجمد عليكي بخطوات بسيطة وهياخراج الكيس من الفريزر وضعيه على الرف السفلي من الثلاجة.ممنوع نقع اللحوم في الماء.تشطف اللحوم شطفا سريعا قبل طهوها._ لا تطهي اللحوم وهي مجمدة لأن قلبها قد لا تصل له الحرارة الكافية او يظل غير جيد التسوية وهذا يزيد من مخاطر التعرض لبعض الطفيليات.