المدارس المصرية اليابانية: تأكيد على عدم قبول تلاميذ فوق الكثافة

شددت إدارة المدارس المصرية اليابانية، على أنها لن تقبل تلاميذ فوق الكثافة، خلال تلقيها طلبات تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.
وأعلنت المدارس المصرية اليابانية خريطة وتوزيع وأسماء المدارس المصرية اليابانية بعد فتح باب التقدم اليوم الثلاثاء للالتحاق بها للعام الدراسي المقبل.
المدارس المصرية اليابانية التي سيتم افتتاحها للعام الدراسي المقبل 2024-2025
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