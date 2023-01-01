المدارس المصرية اليابانية: تأكيد على عدم قبول تلاميذ فوق الكثافة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › المدارس المصرية اليابانية: تأكيد على عدم قبول تلاميذ فوق الكثافة

صورة الخبر: المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

شددت إدارة المدارس المصرية اليابانية، على أنها لن تقبل تلاميذ فوق الكثافة، خلال تلقيها طلبات تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

وأعلنت المدارس المصرية اليابانية خريطة وتوزيع وأسماء المدارس المصرية اليابانية بعد فتح باب التقدم اليوم الثلاثاء للالتحاق بها للعام الدراسي المقبل.

المدارس المصرية اليابانية التي سيتم افتتاحها للعام الدراسي المقبل 2024-2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، متاح من اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا.

وأعلنت المدارس المصرية اليابانية خريطة وتوزيع وأسماء المدارس المصرية اليابانية بعد فتح باب التقدم اليوم الثلاثاء للالتحاق بها للعام الدراسي المقبل.

المصدر: cairo24

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المدارس المصرية اليابانية: تأكيد على عدم قبول تلاميذ فوق الكثافة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10944

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم