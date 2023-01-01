المتهمون الثامن والعاشر في قضية اختطاف نجل وزير سابق: ننفي التهم ونتهم المتهم الأول وزوجته بالتخطيط للواقعة



وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي



كشف دفاع المتهمين رقم 8 و10 في قضية اختطاف نجل وزير أسبق، تفاصيل جلسة المحاكمة اليوم.



دفاع المتهميين يروي التفاصيل

وقال محامي المتهمين رقم 8 و10 في القضية، إن اليوم تم صدور حكم ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهما في القضية، موضحًا أن توكيله للدفاع عنهما بدأ منذ يوم 16 سبتمبر 2023.



وأوضح دفاع المتهمين، أنه تمكن من إثبات براءه موكليه بالأدلة والمستندات، لافتًا إلى أن المحكمة اليوم قضت بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية، قائلًا: المتهم الأول والثاني في القضية هما الطرف الرئيسي في القضية، وهما من قاموا بالتخطيط، وتم التنفيذ عن طريق المتهم الأول بمعاونة من أحد المتهمين.

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وأضاف المحامي، أنه تم الحكم على المتهم الخامس حتى السابع في القضية اليوم بالسجن المشدد 5 سنوات، مضيفًا أن المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية، صدر حكم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم في القضية.وأشار المحامي، إلى أن تفاصيل القضية تعود لقيام مجموعة من الأشخاص باختطاف نجل وزير أسبق واحتجازه، لافتًا إلى أن تحريات رجال المباحث تمكنت من ضبط المتهمين في أقل من 24 ساعة.وأكد المحامي، أن بعض المتهمين في القضية تمكنوا من الفرار ولكن رجال المباحث تمكنت من ضبطهم في خلال 6 ساعات، وأصبح المتهمين الـ 10 في القضية في قبضة الأمن.