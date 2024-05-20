المالية: الإيرادات الضريبية ترتفع لـ1.6 تريليون جنيه بالموازنة



وزير المالية وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتوقع نمو الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة الجديدة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة».



وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم زيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.



وأوضح الوزير أننا نتوقع زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

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وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.