المؤشرات الكاملة لتنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي.. أماكن شاغرة في كليات القمة



تنسيق الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة

يبحث طلاب تنسيق الثانوية العامة 2024 عن المؤشرات الكاملة لتنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي والأماكن شاغرة في كليات القمة.

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وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة علمى علوم بكليات الطب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2024 الإلكتروني:• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2024 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2024 حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة :كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 80.3%.الطب البيطري 85.3%كلية العلوم 84.3%أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024 الثلاثاء القادم موضحا أن الحد الأدنى لكليات طلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية 64.63% علمي و ادبي 56.09%.بينما من المتوقع أن تقبل كليات الشعبة الأدبية لطلاب المرحلة الثالثة بنسب متقاربة من الحدود الدنيا للكليات بالعام الماضي.-اقتصاد منزلى العريش 247.0-خدمة اجتماعية الفيوم 246.5-تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم246.5-تربية رياضية بنين المنصورة246.0-سياحة وفنادق بني سويف246.0-سياحة وفنادق مطروح246.0-سياحة وفنادق المنيا246.0-سياحه وفنادق الاقصر246.0-سياحة وفنادق مدينة السادات246.0-سياحة وفنادق المنصورة246.0-سياحة وفنادق الفيوم246.0-سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية246.0-خدمة اجتماعية تنموية بني سويف245.5-خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم245.0-خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف244.5-تربية نوعية فنية الإسكندرية243.5-تربية نوعية موسيقية المنيا243.5-تربية رياضية بنات بنها242.5-تربية فنية حلوان بالزمالك241.5-تربية نوعية فنية أسيوط241.5-خدمة اجتماعية أسوان241.0-تربية فنية المنيا241.0-تربية نوعية فنية كفر الشيخ241.0-تربية رياضية بنين بنها240.0-تربية نوعية فنية الزقازيق240.0-خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان240.0-خدمة اجتماعية أسيوط240.0-تربية نوعية موسيقية أسيوط240.0-الفني التجارى بالروضه239.5-خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط239.0-العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس238.0-الفني التجارى بالاسكندرية 238.0-الفني التجارى ببنها238.0