الليلة..المشترى يُعانق المريخ في مشهد بديع..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد ظاهرة فلكية نادرة الليلة وهي اقتران كوكب المشترى مع المريخ في مشهد بديع.

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وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، يشرق كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في الـ 1:30 صباحا تقريبا، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء حتى اختفاء المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.وتابع، يمكن ملاحظة اقتراب الكوكبين من بعضهما البعض منذ 10 أغسطس حيث يكون المريخ أعلا المشتري إلى ان يقترنا تماما يوم 14 أغسطس ثم يتجاوران يوم 15 أغسطس ، ثم يبدأ ابتعادهما عن بعض بدأ من يوم 16 أغسطس وحتى نهاية الشهروذكر، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال، ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب واقتراناتها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.وأفاد، ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أ?ولى الناس بدراسته.وذكر، مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء، أما الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.