اللحظات الأولى.. لمأساة في النيل: غرق سيارة تقل 22 فتاة ..فيديو



سقوط سيارة في نهر النيل سقوط سيارة في نهر النيل

استخرجت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة 10 فتيات من ضحايا معدية أبو غالب، بينما تم انتشال جثة لفتاة فارقت الحياة غرقا، ويجرى الآن البحث عن 16 أخريات.



وسقطت صباح اليوم، الثلاثاء، سيارة ميكروباص محملة بالعمالة من معدية أبو غالب الوسطانية في نهر النيل.



وقال شهود عيان، إن السيارة كانت قادمة من المناشي وتستقلها 22 فتاة من الفتيات العاملات اللاتي ينتقلن يوميا إلى البر الثاني من نهر النيل للعمل في شركة تصدير زراعية.

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وأضاف شهود العيان، أن الأهالي استخرجوا 6 فتيات من مستقلي السيارة، وما زالت الباقيات في المياه حيث تم الاستعانة بالصيادين من أهالي المنطقة للبحث عنهن مع وصول قوات الإنقاذ النهري.وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف، لانتشال الفتيات والسيارة، قبل أن تجرفهم المياه لمكان بعيد.وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحادث في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ويجرى التنسيق مع أمن الجيزة لإكمال عمليات البحث عن ناجين أو غرقى