اللحظات الأولى.. لمأساة في النيل: غرق سيارة تقل 22 فتاة ..فيديو

استخرجت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة 10 فتيات من ضحايا معدية أبو غالب، بينما تم انتشال جثة لفتاة فارقت الحياة غرقا، ويجرى الآن البحث عن 16 أخريات.
وسقطت صباح اليوم، الثلاثاء، سيارة ميكروباص محملة بالعمالة من معدية أبو غالب الوسطانية في نهر النيل.
وقال شهود عيان، إن السيارة كانت قادمة من المناشي وتستقلها 22 فتاة من الفتيات العاملات اللاتي ينتقلن يوميا إلى البر الثاني من نهر النيل للعمل في شركة تصدير زراعية.
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