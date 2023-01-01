الكشف عن هاتف Realme Narzo N61 الجديد في الفئة الإقتصادية بالخارج

Realme Narzo N61
تعد سلسلة Narzo من ريلمي سلسلة موجهة للمنافسة في الفئة الاقتصادية، لذلك نحن اليوم على موعد مع هاتف Realme Narzo N61 الاقتصادي الجديد كليًا والذي يتم تقديمه في الخارج. وركزت شركة ريلمي في هذا الهاتف الجديد على الاعتمادية والمتانة والجودة مع جودة التقفيل العالية والمقاومة للماء والغبار.
مواصفات Realme Narzo N61 :-
وزن الهاتف 187 جرام
أبعاد الهاتف 167.3×76.7×7.8 مم
خامات خارجية تأتي من البلاستيك بالكامل
هيكل الهاتف الداخلي يأتي من الألومنيوم
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة معتمدة IP54
دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري في نفس الوقت
شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.74 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 260 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 560 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز
الشاشة عليها طبقة من الزجاج المُقوى لإمتصاص الصدمات
معالج يونيسوك Tiger T612 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A75 بتردد 1.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57
واجهة Realme UI 5.0 مبنية على Android 14
مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام او 128 جيجا مع 6 جيجا رام
Narzo N61 Display
كاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل
كاميرا خلفية رئيسية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع عدسة للمساعدة على التصوير في مختلف الظروف
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
السماعات الخارجية في الهاتف Mono
الهاتف لا يدعم مستشعر NFC
مستشعر التقارب الحقيقي موجود
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم Faceunlock
بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأزرق والأسود
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تم تسعير هاتف Realme Narzo N61 الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 90 دولار أمريكي، اما نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر يُعادل 100 دولار أمريكي.
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