الكشف عن هاتف Infinix Hot 50 في الخارج بمواصفات جيدة وسعر إقتصادي

Infinix Hot 50
قامت شركة انفينكس في الخارج بالكشف عن هاتف Infinix Hot 50 الجديد كُليًا بشكل رسمي، والذي يتم تقديمه داخل السوق الهندي، للمنافسة في الفئة الإقتصادية من الهواتف ولكن بمواصفات جيدة مع معالج قوي من ميدياتك يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، في السطور القادمة سوف نستعرض مواصفات الهاتف الكاملة.
مواصفات Infinix Hot 50 :-
وزن 188 جرام وأبعاد 165.7×77.1×7.8 مم
خامات خارجية من البلاستيك بالكامل
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة مع كارت ميموري
شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 262 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 120 هيرتز
معالج ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57
واجهة انفينكس XOS 14.5 مبنية على Android 14
مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام
الذاكرة تأتي من نوع UFS 2.2
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كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 بمستشعر سوني IMX582، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل، الكاميرات معها فلاش LED
كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل معها فلاش LED
الهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي لتوصيل سماعات خارجية
سماعات الهاتف تأتي من نوع Mono
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه
مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف
بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات وتدعم الشحن العكسي ويتم الشحن عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأزرق، الأسود، الأخضر والبنفسجي
تم تسعير هاتف Infinix Hot 50 الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 120 دولار، ونسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 130 دولار.
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