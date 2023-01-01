الكشف عن هاتف Infinix Hot 50 في الخارج بمواصفات جيدة وسعر إقتصادي



Infinix Hot 50 Infinix Hot 50

قامت شركة انفينكس في الخارج بالكشف عن هاتف Infinix Hot 50 الجديد كُليًا بشكل رسمي، والذي يتم تقديمه داخل السوق الهندي، للمنافسة في الفئة الإقتصادية من الهواتف ولكن بمواصفات جيدة مع معالج قوي من ميدياتك يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، في السطور القادمة سوف نستعرض مواصفات الهاتف الكاملة.

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مواصفات Infinix Hot 50 :-وزن 188 جرام وأبعاد 165.7×77.1×7.8 ممخامات خارجية من البلاستيك بالكاملالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة مع كارت ميموريشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 262 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 120 هيرتزمعالج ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57واجهة انفينكس XOS 14.5 مبنية على Android 14مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رامالذاكرة تأتي من نوع UFS 2.2كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 بمستشعر سوني IMX582، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل، الكاميرات معها فلاش LEDكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل معها فلاش LEDالهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي لتوصيل سماعات خارجيةسماعات الهاتف تأتي من نوع Monoبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجهمستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتفبطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات وتدعم الشحن العكسي ويتم الشحن عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الأزرق، الأسود، الأخضر والبنفسجيتم تسعير هاتف Infinix Hot 50 الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 120 دولار، ونسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 130 دولار.