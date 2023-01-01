الكشف عن هاتف Honor Magic V3 القابل للطي رسميًا بمواصفات خيالية

Honor Magic V3
منذ حوالي عام، قامت شركة هونر بكشف الستار عن هاتفها القابل للطي الجديد في الخارج. واليوم، تكشف هونر عن الجيل التالي من هاتفها داخل السوق الصيني، حيث قدمت الشركة هاتف Honor Magic V3 الجديد كُليًا، والذي يمتاز بالوزن الخفيف والنحافة القليلة جدا بالمقارنة بباقي الهواتف القابلة للطي المنافسة.
Honor Magic V3
مواصفات Honor Magic V3 :-
أبعاد الهاتف :
– قبل الطي: 156.6×145.3×4.35 مم
– بعد الطي: 156.6x74x9.2 مم
وزن الهاتف 226 جرام او 230 جرام
خامات خارجية زُجاجية مع إطار من الألومنيوم
تتوفر نسخة من الهاتف بظهر من الجلد الفاخر
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة مُعتمدة IPX8
الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال ولا يدعم تركيب كارت ميموري
الشاشات :
– الشاشة الخارجية: شاشة OLED بقياس 6.43 بوصة بدقة 1060×276 بيكسل جودتها 402 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+
– الشاشة الداخلية: شاشة من نوع OLED بقياس 7.92 بوصة بدقة 2156×2344 بيكسل جودتها QHD+ مع كثافة بيكسلات 02 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1800 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
طبقة حماية من نوع King Kong Rhinoceros على الشاشة الداخلية
معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.3 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 750
واجهة هونر MagicOS 8.0.1 مبنية على Android 14
مساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا او 1 تيرا مع 16 جيجا رام
الرامات من نوع LPDDR5X والذاكرة UFS 4.0
Magic V3 Display
الكاميرا السيلفي:
– الخارجية: كاميرا 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني
– الداخلية: كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني
كاميرا خلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.6 بها مثبت بصري، عدسة 40 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide، وعدسة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.0 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب حتى 3.5X بدون فُقدان تفاصيل
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني ودعم HDR10+
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
سماعات الهاتف الخارجية من نوع Stereo
الهاتف يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه
مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف
بطارية الهاتف تأتي بسعة 5150 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي 5 وات
ألوان الهاتف الأسود، الأبيض، الأخضر والأحمر
Magic V3 Colors
تم تسعير هاتف Honor Magic V3 الجديد في السوق الصيني للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 1240 دولار أمريكي، ونسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر يُعادل 1515 دولار أمريكي. سيُتاح الهاتف للبيع داخل الصين من يوم 19 يوليو القادم، ولا يوجد أخبار بخصوص تقديم الهاتف في السوق العالمي.
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