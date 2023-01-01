الكشف عن هاتف Honor Magic V3 القابل للطي رسميًا بمواصفات خيالية



Honor Magic V3 Honor Magic V3

منذ حوالي عام، قامت شركة هونر بكشف الستار عن هاتفها القابل للطي الجديد في الخارج. واليوم، تكشف هونر عن الجيل التالي من هاتفها داخل السوق الصيني، حيث قدمت الشركة هاتف Honor Magic V3 الجديد كُليًا، والذي يمتاز بالوزن الخفيف والنحافة القليلة جدا بالمقارنة بباقي الهواتف القابلة للطي المنافسة.

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Honor Magic V3مواصفات Honor Magic V3 :-أبعاد الهاتف :– قبل الطي: 156.6×145.3×4.35 مم– بعد الطي: 156.6x74x9.2 مموزن الهاتف 226 جرام او 230 جرامخامات خارجية زُجاجية مع إطار من الألومنيومتتوفر نسخة من الهاتف بظهر من الجلد الفاخرالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة مُعتمدة IPX8الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال ولا يدعم تركيب كارت ميموريالشاشات :– الشاشة الخارجية: شاشة OLED بقياس 6.43 بوصة بدقة 1060×276 بيكسل جودتها 402 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+– الشاشة الداخلية: شاشة من نوع OLED بقياس 7.92 بوصة بدقة 2156×2344 بيكسل جودتها QHD+ مع كثافة بيكسلات 02 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1800 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتزطبقة حماية من نوع King Kong Rhinoceros على الشاشة الداخليةمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.3 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 750واجهة هونر MagicOS 8.0.1 مبنية على Android 14مساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا او 1 تيرا مع 16 جيجا رامالرامات من نوع LPDDR5X والذاكرة UFS 4.0Magic V3 Displayالكاميرا السيلفي:– الخارجية: كاميرا 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني– الداخلية: كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكترونيكاميرا خلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.6 بها مثبت بصري، عدسة 40 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide، وعدسة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.0 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب حتى 3.5X بدون فُقدان تفاصيلالكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني ودعم HDR10+الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليسماعات الهاتف الخارجية من نوع Stereoالهاتف يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blasterبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجهمستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتفبطارية الهاتف تأتي بسعة 5150 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي 5 واتألوان الهاتف الأسود، الأبيض، الأخضر والأحمرMagic V3 Colorsتم تسعير هاتف Honor Magic V3 الجديد في السوق الصيني للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 1240 دولار أمريكي، ونسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر يُعادل 1515 دولار أمريكي. سيُتاح الهاتف للبيع داخل الصين من يوم 19 يوليو القادم، ولا يوجد أخبار بخصوص تقديم الهاتف في السوق العالمي.