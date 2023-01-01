الكشف عن هاتفى Realme 13 5G و Realme 13 Plus 5G رسميًا بالخارج

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قبل بضعة أشهر، أطلقت شركة ريلمي سلسلة Realme 13 Pro الجديدة في الخارج، إلى جانب هاتف Realme 13 4G. واليوم، تستكمل ريلمي هذه السلسلة بالكشف عن هاتفين جديدين من سلسلة Realme 13 5G بدعم كامل لشبكات الجيل الخامس. في السطور التالية، سنتعرف على تفاصيل الهواتف الجديدة.
مواصفات Realme 13 5G :-
وزن 190 جرام وأبعاد 165.6×76.1×7.8 مم
خامات خارجية تأتي من البلاستيك بالكامل
مقاومة للماء والغبار بشهادة IP64
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة مع كارت ميموري
شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 392 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 580 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
معالج ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57
واجهة Realme UI 5.0 مبنية على Android 14
مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام
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كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.45 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بها مثبت بصري، العدسة الثانوية لم يتم تحديد وظيفتها
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1440p@30fps
سماعات خارجية من نوع Stereo
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
الهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه
مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف
بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأخضر والبنفسجي
تم تسعير هاتف Realme 13 5G الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 215 دولار أمريكي، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 240 دولار أمريكي.
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مواصفات Realme 13 Plus 5G :-
وزن 185 جرام
أبعاد 161.7×74.7×7.6 مم
خامات خارجية تأتي بالكامل من البلاستيك
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP65
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة مع كارت ميموري
شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+
معالج ميدياتك Dimensity 7300 ثماني النواة، الأربعة أنوية الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.5 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G615
نظام تشغيل Android 14 بواجهة Realme UI 5.0
مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 12 جيجا رام
الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة UFS 3.1
كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني LYT-600 بها مثبت بصري، الثانية غير معروف وظيفتها
الكاميرات معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps
سماعات الهاتف الخارجية تأتي من نوع Stereo
الهاتف يدعم منفذ الـ3.5 مللي لتوصيل سماعات خارجية
الهاتف يدعم خاصية NFC
مستشعر التقارب الحقيقي موجود بالهاتف
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه
بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الذهبي، الأخضر والبنفسجي
تم تسعير هاتف Realme 13 Plus 5G الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 275 دولار أمريكي، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 300 دولار أمريكي، اما نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 320 دولار أمريكي، والهاتف سيُتاح للبيع هناك يوم 6 سبتمبر.
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