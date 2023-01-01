الكشف عن هاتفى Realme 13 5G و Realme 13 Plus 5G رسميًا بالخارج

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قبل بضعة أشهر، أطلقت شركة ريلمي سلسلة Realme 13 Pro الجديدة في الخارج، إلى جانب هاتف Realme 13 4G. واليوم، تستكمل ريلمي هذه السلسلة بالكشف عن هاتفين جديدين من سلسلة Realme 13 5G بدعم كامل لشبكات الجيل الخامس. في السطور التالية، سنتعرف على تفاصيل الهواتف الجديدة.

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مواصفات Realme 13 5G :-وزن 190 جرام وأبعاد 165.6×76.1×7.8 ممخامات خارجية تأتي من البلاستيك بالكاملمقاومة للماء والغبار بشهادة IP64دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة مع كارت ميموريشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 392 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 580 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتزمعالج ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57واجهة Realme UI 5.0 مبنية على Android 14مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رامكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.45 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بها مثبت بصري، العدسة الثانوية لم يتم تحديد وظيفتهاالكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1440p@30fpsسماعات خارجية من نوع Stereoالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجهمستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتفبطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الأخضر والبنفسجيتم تسعير هاتف Realme 13 5G الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 215 دولار أمريكي، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 240 دولار أمريكي.مواصفات Realme 13 Plus 5G :-وزن 185 جرامأبعاد 161.7×74.7×7.6 ممخامات خارجية تأتي بالكامل من البلاستيكالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP65دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة مع كارت ميموريشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+معالج ميدياتك Dimensity 7300 ثماني النواة، الأربعة أنوية الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.5 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G615نظام تشغيل Android 14 بواجهة Realme UI 5.0مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 12 جيجا رامالرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة UFS 3.1كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني LYT-600 بها مثبت بصري، الثانية غير معروف وظيفتهاالكاميرات معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fpsسماعات الهاتف الخارجية تأتي من نوع Stereoالهاتف يدعم منفذ الـ3.5 مللي لتوصيل سماعات خارجيةالهاتف يدعم خاصية NFCمستشعر التقارب الحقيقي موجود بالهاتفبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجهبطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الذهبي، الأخضر والبنفسجيتم تسعير هاتف Realme 13 Plus 5G الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 275 دولار أمريكي، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 300 دولار أمريكي، اما نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 320 دولار أمريكي، والهاتف سيُتاح للبيع هناك يوم 6 سبتمبر.