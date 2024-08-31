الكشف عن نسخة هجينة من "إم جي ZS" تحمل اسم "هايبرد بلس"..بقوة 193 حصان..

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بعد أن تجاوزت مبيعاتها العالمية 999 ألف سيارة بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي، أصبحت الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "إم جي ZS" هي الطراز الأعلى مبيعًا لدى صانعتها، وهو الأمر الذي سعت MG للاستفادة منه بالشكل الأمثل، لتكشف عن إصدار هجين من السيارة يحمل اسم Hybrid+ أو "هايبرد بلس".

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بداية من الملامح الخارجية للسيارة، تحتوي الواجهة على مصابيح أمامية بإضاءة LED، وأسفلهما شبكة بيضاوية الشكل بنمط داخلي شبيه بالأمواج، وعلى جانبيها فتحتان التهوية كل واحدة منهما على شكل يشبه أداة البوميرانج، ويشار إلى أن مساحات السيارة تحتوي على حساسات مطر.. من الجوانب تأتي الجنوط مقاس 17 بوصة، ويمكن ملاحظة خط السقف المرتفع وهو ما أعطى مزيد من الاتساع، وأخيرًا تظهر أغطية بلاستيكية موجودة في الخلف عند المصد وحول فتحات العادم.بالنسبة للمقصورة الداخلية فيتسم تصميمها بالبساطة والرقي، ورغم عدم الإعلان عن كثير من التفاصيل بعد إلا أن لوحة القيادة تحتوي على شاشة رقمية للعدادات مقاس 7 بوصة، إلى جانب شاشة لمس للترفيه وعرض البيانات مقاسها 12.3 بوصة مع نظام ملاحة GPS، وتدعم توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto.. ومن بين المميزات الأخرى أيضًا تكييف أوتوماتيك ونظام صوت مكون من 6 سماعات وفرش مقاعد قماش أسود اللون.وقامت الشركة بتجهيز سيارتها بمجموعة أنظمة مساعدة القيادة MG Pilot بشكل قياسي لتتضمن على سبيل المثال: مثبت سرعة تكيفي، مساعد البقاء في الحارة المرورية والتحذير عند الخروج عنها، فرامل طوارئ نشطة مع رصد للمشاة وراكبي الدراجات على الطريق، رصد البقعة العمياء، تنبيه قبل وقوع اصطدام أمامي، تنبيه من حركة المرور في الخلف، وكذلك مساعد القيادة في الطرق المزدحمة.ولهؤلاء الباحثين عن الرفاهية يمكن الحصول على الفئة Trophy مقابل دفع 2,500 جنيه استرليني إضافية، حيث تتمتع هذه الفئة بجنوط أكبر مقاسها 18 بوصة، كاميرا محيطية، زجاج معتم للخصوصية.. وفي الداخل فرش جلد، ضبط مقعد السائق كهربائيًا، مقاعد أمامية وعجلة القيادة بخاصية تدفئة.فيما يتعلق بأداء "إم جي ZS هايبرد بلس" فهي تأتي بمحرك سعته 1.5 لترًا مع محرك كهربي بقوة 134 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وتقدر القوة الإجمالية لهما معًا بحوالي 193 حصان، وتتصل المنظومة ببطارية 1.83 كيلووات/ساعة، ويمكن للسيارة الوصول من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.7 ثواني.من المقرر وصول السيارة الهجينة إلى المملكة المتحدة خلال شهر أكتوبر المقبل بسعر 21,995 جنيه استرليني (ما يعادل مليون و408 ألف جنيه مصري دون احتساب تكاليف الشحن والجمارك)، وقد بدأت الشركة في تلقي طلبات الحجز بالفعل.