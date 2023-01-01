الكشف عن نسخة فريدة من سياره مازيراتي جرانكابريو فولغوري

كشفت شركة مازيراتي عن إصدار خاص وفريد من نوعه لسيارتها جرانكابريو فولغوري. بلون خارجي متدرج وتفاصيل داخلية دقيقة.
تتميز المقصورة الداخلية لهذا الإصدار الخاص بلمسات فاخرة وفريدة. المقاعد مغطاة بجلد عالي الجودة، مع تطريزات دقيقة تضيف لمسة من الفخامة. تم تزيين الداخلية بلمسات خشبية مستوحاة من الأثاث الإيطالي مما يعزز الإحساس بالدفء والأناقة.
لا تقتصر مازيراتي جرانكابريو فولغوري على التصميم الفاخر فقط، بل تتميز أيضاً بأداء قوي. تأتي السيارة بمحرك كهربائي يوفر قوة مذهلة وتسارع سريع، مما يضمن تجربة قيادة رياضية ممتعة. كما تم تجهيزها بأحدث التقنيات لضمان السلامة والراحة، بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
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