الكشف عن فيديو يظهر جثة مطلق النار على ترامب .. فيديو



مطلق النار على ترامب مطلق النار على ترامب

علق الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على اللقطات الجوية التي نشرها "حزب الله" ، وتظهر قاعدة رمات دافيد التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود مع لبنان.

قد يعجبك أيضا...

وتظهر لقطات كاميرا الجسد التي كان يرتديها أحد العناصر على خوذته، التي تم الحصول عليها من خدمات الطوارئ في مقاطعة بيفر من خلال طلب قانون حرية المعلومات التابع للكونغرس، تظهر عملاء الخدمة السرية فوق السطح حيث تمكن توماس ماثيو كروكس من إطلاق عدة طلقات نارية باتجاه المرشح الجمهوري خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم 13 يوليو الحالي.وفي الفيديو، يمكن رؤية جثة كروكس ملقاة على الأرض والدماء تسيل منها بينما يناقش عملاء الخدمة السرية ما إذا كانت إحدى الدراجة الموجودة في مكان قريب مملوكة له.ويستفسر أحد عملاء الخدمة السرية أيضا عما إذا كان الضباط يعرفون عن مشتبه به آخر تم اعتقاله ويقال إنه مالك الدراجة، وهو ما رد عليه الضباط بأنهم لم يكونوا على علم.ويسمع أيضا أحد الضباط وهو يقول إن قناص الخدمة السرية التقط عدة صور لتوماس كروكس قبل أن يفتح كروكس النار على ترامب.وكتب غراسلي عبلا منصة "إكس" إن "لقطات الكاميرا الشخصية توفر معلومات أكثر مما ستشاركه الخدمة السرية مع أمريكا. نحن بحاجة إلى إجابات مفصلة في أسرع وقت ممكن بشأن الإخفاقات الأمنية، فالشفافية تجلب المساءلة".https://twitter.com/i/status/1815885139274063993