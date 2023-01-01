الكشف عن "فولكس فاجن جيتا" فيس ليفت 2025



فولكس فاجن جيتا فولكس فاجن جيتا

رغم اعتماد مبيعات "?ولكس ?اجن Volkswagen" في المقام الأول على طرازاتها الـSUV، إلا أن السيدان "چـيتا Jetta" لا تزال تحتفظ بدورها القوي في مبيعات صانعتها، حيث احتلت الترتيب الثالث كأكثر السيارات مبيعًا لدى العلامة الألمانية خلال الربع الأول من العام الجاري، وفي محاولة للحفاظ على مكانتها، تم الكشف عن فيس ليفت جديد لها مع نسختها الرياضية GLI.



بدأ الجيل الأول للسيارة عام 1979، وتبعه الجيل الثاني عام 1984، ثم الجيل الثالث عام 1992، والجيل الرابع عام 1999، والجيل الخامس عام 2005، والجيل السادس عام 2010.



التصميم الخارجي

تنطلق "جيتا" حاليًا في جيلها السابع الذي تم الإعلان عنه في عام 2018، وقد نجح فريق التصميم في منحها إطلالة جديدة وأنيقة بعد مرور 6 سنوات على شكلها الحالي، فتحتوي الواجهة على شبكة أمامية أنحف مقارنة بالسابق، وعلى جانبيها مصابيح أمامية LED أكثر رشاقة، وفي الفئات الأعلى ينساب شريط LED ليصل بين المصابيح، وفي الأسفل يظهر المصد الأمامي بطابع رياضي أكثر وضوحاً..

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وحصل الجزء الخلفي هو الآخر على نصيب كبير من التحديثات، حيث تتصل المصابيح الجديدة مع بعضها بشريط إضاءة عريض يمتد بعرض باب الشنطة، ويحتوي داخله على حروف اسم الطراز JETTA.. ويتوفر اختيار عجلات جديدة مقاس 17 و18 بوصة، فيما تتضمن اختيارات الطلاء الخارجي لونين جديدين هما الأزرق اللؤلؤي والرمادي.المقصورة الداخليةقد تبدو تحديثات المقصورة أقل تشويقًا عند مقارنتها بالتحديثات الخارجية، ومع ذلك حصلت السيارة على لوحة القيادة معدّلة، تم فيها استبعاد شاشة الترفيه وعرض البيانات القديمة ذات مقاس 6.5 بوصة، بأخرى أكبر حجمًا مقاسها 8 بوصة ذات نظام جديد وتصميم رأسي.. وبخلاف الشاشة تتضمن التحديثات أيضًا تكييف أوتوماتيك جديد ثنائي التوزيع بنظام Climatronic Touch بدلاً من الأزرار السابقة.وتحتوي الفئة SE على تجهيزات أعلى كانت في السابق مقتصرة على الفئة الأعلى SEL فقط، ولعل أبرزها الشاحن اللاسلكي للهواتف الذكية والاتصال اللاسلكي App-Connect والأوامر الصوتية، كما يأتي فرش المقاعد بلونين وتطعيمات جلد مثقّب.. وقد حصلت الفئات الرياضية على فرش قماش جديد Molekular، أما الفئة SEL فأصبحت متاحة بفرش جلد Vienna مثقّب بمزيج بين اللونين البني والأسود.. وهذا الاختيار الأخير متاح أيضًا في الإصدار الرياضي GLI بألوان الأحمر والرمادي والأسود مع خياطة بلون أحمر، ولكنه ينفرد بعجلة قيادة جديدة بخاصية تدفئة.وقد تم تعزيز جميع الفئات بأنظمة IQ.DRIVE الخاصة بمساعدة السائق أثناء القيادة، ومنها مثبت سرعة تكيفي مع خاصية Stop & Go، مساعد السفر، رادار أمامي وخلفي، كاميرا أمامية، مساعد طوارئ، رصد البقعة العمياء، مساعد للبقاء في الحارة المرورية، تنبيه لحركة المرور الخلفية، وغير ذلك.منظومة القوةأسفل غطاء المحرك ينبض قلب السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا مع شاحن تيربو لتصل قوته إلى 158 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات أصبح متاحًا بشكل قياسي من أول فئة، فيما تم استبعاد ناقل الحركة اليدوي ذي الست سرعات بحيث لم يعد متاحًا في تشكيلة "جيتا 2025".بالنسبة للإصدار الرياضي GLI فيحتفظ بنفس محركه رباعي الاسطوانات ذي سعة 2.0 لترًا ومع شاحن تيربو قادر على توليد قوة 228 حصان و349 نيوتن متر من عزم الدوران، وهنا لا يزال بالإمكان الحصول على ناقل حركة يدوي 6 سرعات أو مزدوج القابض DCT من 7 سرعات.يبدأ سعر الفئة S من 21,995 دولار (ما يعادل مليون و64 ألف جنيه مصري دون احتساب تكلفة الشحن والجمارك)، وهذا يعني زيادة 560 دولار (27 ألف جنيه مصري) عن النسخة الحالية. من المقرر طرح السيارة بنهاية الربع الثالث من هذا العام، ليتم الإعلان وقتها عن باقي أسعار الفئات.