الكشف عن طائرة ركاب أسرع من الصوت



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشف أخيرأ عن طائرة ركاب أسرع من الصوت والتي يمكنها حمل 300 راكب في رحلات فائقة الفخامة، ويمكن للطائرة الشبيهة بسفينة الفضاء أن تطير من لندن إلى نيويورك بسرعة مذهلة في أقل من خمس ساعات بدون أجنحة.



وصرح مصمم الطائرة الأسباني «أوسكار فينالز» من لصحيفة «The Sun» إن الطائرة التي أطلق عليها أسم «Sky OV Evo» ستشمل وسائل راحة فاخرة للغاية، بما في ذلك غرف النوم والأجنحة والحمامات، وحتى الطاهي على متن الطائرة، وستكون هناك غرف خاصة لمسافرين مع غرفة نوم وغرفة معيشة وغرفة استحمام داخلية.



وأضاف «فينالز» ستجد في غرفة المعيشة، أريكة جلدية مزدوجة المقعد كاملة مع طاولات طعام، وتلفزيون بشاشة مسطحة 32 بوصة، وسماعات إلغاء الضوضاء، وسرير مزدوج مريح، ودش كامل الارتفاع، ووحدة تزيين، وأردية حمام ومرحاض، وسيكون للركاب الآخرين كبائن فردية فسيحة كاملة مع ستائر النوافذ وباب منزلق.

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وقال «فينالز» أيضا بأن الطائرة ستكون قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى حوالي 1150 ميلاً في الساعة بفضل محركاتها الخاصة، وأن جسم هذه الطائرة أكثر تصميما من سابقتها – Sky OV، حيث يمتزج جسم الطائرة مع أجنحتها، مما يعطي مظهرًا وإحساسًا لسفينة فضائية مباشرة من حرب النجوم، ويهدف التصميم الأنيق إلى تقليل السحب واستهلاك الوقود، مما يتيح لمزيج المحركات الصامتة الوصول إلى سرعات فائقة دون أي تأثير على البيئة.