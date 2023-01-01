الكشف عن شريحة دماغية تمكنك من قراءة أفكار الأخرين

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كشف علماء أمريكيين عن زراعة شريحة دماغية جديدة تتيح للمستخدمين رؤية وقراءة أفكار الآخرين.



وكان العلماء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (CIT)، يقومون بتنفيذ أجهزة لمساعدة المرضى الذين يعانون من اضطرابات النطق، لكنهم بدلاً من ذلك قاموا بإنشاء أداة على مستوى الخيال العلمي يمكنها قراءة الأفكار.



وتقوم شريحة الدماغ والتي يشار إليها أيضًا باسم واجهة الدماغ والآلة تترجم «موجات الدماغ» إلى نص في الوقت الفعلي.

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وكتب الفريق في دراسة نشرتها مجلة Nature أمس: "لقد التقطنا النشاط العصبي المرتبط بالكلام الداخلي الكلمات التي تقال في العقل دون أي حركة مرتبطة بها أو إخراج صوتي.وعند اختبار هذه التقنية على اثنين من المشاركين، قام الباحثون بتوصيل أقطاب كهربائية بجزء من التلفيف فوق الهامشي للدماغ، وهو جزء مهم لفهم اللغة ومعالجتها.وعُرض على المشاركين مطالبة مرئية أو منطوقة وطُلب منهم التفكير في الكلمة الموضحة وفقًا لصحيفة ديلي ميل , وتمكن الباحثون بعد ذلك من تحويل تلك الأفكار إلى كلمات بدقة تصل إلى 79%.منذ ذلك الحين، تقدمت مجموعات كبيرة من العلماء في جميع أنحاء العالم بعروضهم الخاصة لقراءة الأفكار , يتضمن ذلك خوذة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح لك أيضًا التعمق في عقول من حولك.