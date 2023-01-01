الكشف عن سياره "هيونداي إنستر" الكهربائية بقوة 113 حصان.. والشرق الأوسط ضمن أسواقها المستهدفة



هيونداي إنستر هيونداي إنستر

رغم حرص "هيونداي Hyundai" على تطوير السيارات التابعة لسلسلة "أيونيك Ioniq" الكهربائية الخاصة بها، إلا أن هذا لا يعني تخليها عن فكرة إطلاق سيارة كهربائية مستوحاة من نسخة تعمل بنظام الاحتراق الداخلي.. فخلال الساعات الماضية تم الكشف عن الكروس أوفر الكهربائية "إنستر Inster" والمستوحاة من السيارة "كاسبر" البنزينية التي تعتبر أصغر SUV في تشكيلة الشركة.



التصميم الخارجي

كما أشرنا في المقدمة جاء تصميم "إنستر" الجديدة مستوحى إلى حد كبير من "كاسبر"، ولكن مع إضافة اللمسات التي تميزها وتوضح طبيعتها الكهربائية، فمثلاً جاءت المصابيح الأمامية على هيئة صف أفقي من المربعات الصغيرة عند كل جانب، وأسفل كل منهم دائرة مضيئة، وما بين الدائرتين تستقر في المنتصف الشبكة الأمامية (المغلقة) لكونها سيارة تعمل بالكهرباء، وفي الأسفل يبدو المصد أقل ارتفاعًا من مصد كاسبر ومحاط بإطار أنيق.



تتوفر العجلات بمقاس 15 أو 17 بوصة، وكما في المقدمة جاءت المصابيح الخلفية عبارة عن صف أفقي مزدوج من المربعات الصغيرة، ولكن بإضاءة لون أحمر، ويستقر شعار "هيونداي" في منتصفها، وفي الأسفل يتشابه المصد الخلفي مع الأمامي في التصميم. وقد أشارت الصانعة الكورية إلى تقديم إصدار "إنستر كروس" لاحقًا، بتصميم وتعزيزات أكثر شراسة.

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تعتمد "إنستر" على قاعدة عجلات أطول من قاعدة "كاسبر" بحوالي 180 مم، وهذا منحها طول خارجي إضافي بفارق 230 مم، وبهذا تكون أبعادها الخارجية 3,825 مم طول، 1,610 مم عرض، 1,575 مم ارتفاع، و2,580 مم طول قاعدة العجلات.. وهذا يعني يجعلها أصغر من سيارات "هيونداي" الـSUV تحت المدمجة مثل (بايون وكريتا وكونا).. أنها في مكانة وسط بين تصنيف الـ A-SUV مثل (تويوتا أيجو X وسوزوكي إجنيس)، وتصنيف الـ B-SUV مثل (جيب أفينجر وفولكس فاجن تي-كروس).المقصورة الداخليةوعلى نفس النهج الخارجي، جاء التصميم الداخلي لـ"إنستر" أيضًا منقولاً من نظيرتها البنزينية، ولكن مع اختلاف التحديثات التكنولوجية واختيارات الألوان الخاصة بفرش القماش الداخلي، كما تحتوي لوحة القيادة على زوج من الشاشات كل منهما بمقاس 10.25 بوصة، أي أكبر من المقاس المتاح في "كاسبر"، وتدعم توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto..ووفقًا لكل فئة تتوفر تجهيزات مثل: مقاعد وعجلة قيادة بخاصية تدفئة، منصة شحن لاسلكي للهواتف، إضاءة محيطة LED من 64 لون، فتحة سقف، ومجموعة أنظمة مساعدة القيادة ADAS ومنها مثبت السرعة التكيفي والكاميرا المحيطية والتحذير من الخروج عن الحارة المروية.بالنسبة للمقاعد فيمكن طيها جميعًا لتكون مسطحة، كما يمكن إمالة وانزلاق المقاعد الخلفية.. وبالنسبة لمساحة الشنطة فهي 280 لتر، ولكنها تصل إلى 351 لتر في حالة طي المقاعد الخلفية.اختيارين لمنظومة القوةتتيح "هيونداي" اختيارين لمنظومة القوة الخاصة بـ"إنستر" وهما Standard و Long Range؛ بالنسبة للاختيار القياسي فيتكون من محرك كهربي بقوة 95 حصان و147 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتسارع السيارة من سكونها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.7 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 140 كم/س.. ويستمد المحرك طاقته من بطارية 42 كيلووات/ساعة تتيح للسيارة الانطلاق لمسافة 300 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن..أما الاختيار الثاني Long Range فيأتي بمحرك كهربي واحد أيضًا ولكن ترتفع قوته إلى 113 حصان مع نفس عزم الدوران، ويتقلص زمن تسارع "إنستر" هنا من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س ليكون خلال 10.6 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم/س.. وبالنسبة للبطارية فسعتها 49 كيلووات/ساعة لتتيح مدى 355 كم.وبفضل خاصية الشحن السريع DC يمكن شحن بطارية "إنستر" من 10 إلى 80% خلال 30 دقيقة، أما في حالة الشاحن AC الأكثر شيوعًا تستغرق السيارة 4 ساعات و35 دقيقة.. ويشار إلى توفر خاصية V2L بالسيارة، والتي من خلالها يمكن شحن أجهزة خارجية من بطارية السيارة.من المنتظر طرح "هيونداي إنستر" الكهربائية للبيع في كوريا الجنوبية هذا الصيف بعد إزاحة الستار عنها في معرض "بوسان للتنقل"، ولكن على عكس "كاسبر" التي تباع فقط داخل حدود موطنها، تخطط "هيونداي" لطرح "كاسبر" في العديد من الأسواق من ضمنها الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.