الكشف عن سياره ميني كوبر S JCW الرياضية



ميني كوبر S JCW الرياضية ميني كوبر S JCW الرياضية

قدمت ميني نسخة جديدة من سيارتها كوبر S، مزودة بلمسات “جون كوبر ووركس” أو JCW اختصاراً. تجمع ميني كوبر S JCW بين الجماليات الرياضية وميزات الأداء المحسنة. وتهدف إلى تقديم تجربة قيادة أكثر ديناميكية مع الحفاظ على تميز ميني الأيقوني.

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توفر فئة JCW العديد من التحسينات الرياضية لسيارة كوبر إس، ما يميزها عن الفئة القياسي. يتميز التصميم الخارجي بمظهر أكثر عدوانية مع شبك أمامي مميزة، ومداخل هواء أكبر، وجناح خلفي. لا تعزز هذه العناصر الجاذبية البصرية للسيارة فحسب، بل تحسن أيضًا من الديناميكا الهوائية.تحت الغطاء، تحمل كوبر S JCW ترقيات أداء حيث تم ضبط محرك 4 سلندر 2.0 لتر تيربو لتقديم قوة أكبر، وينتج الآن قوة إجمالية تصل إلى 228 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات، تترجم هذه الزيادة في القوة إلى تسارع أقوى وتجربة قيادة أكثر استجابة، مع تسارع 0-100 كم/س في 6.6 ثانية، ما يجعل JCW كوبر إس ممتعة للقيادة سواء في شوارع المدينة أو في الحلبات المغلقة.في الداخل، تحصل كوبر S JCW على لمسة رياضية مع سعارت خاصة، ومقاعد رياضية، ومواد فاخرة. تم تجهيز السيارة بتقنيات متقدمة، بما في ذلك لوحة عدادات رقمية، ونظام معلومات ترفيهي محدث بشاشة لمس أكبر، وميزات اتصال تشمل أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. تضمن هذه التحسينات للسائقين والركاب بيئة حديثة ومريحة.تستفيد السيارة أيضاً من تحسينات لديناميكيات القيادة. تم إعادة ضبط نظام التعليق لتحسين التحكم والثبات، ما يوفر تجربة قيادة متفاعلة وتم تحسين نظام الفرامل في السيارة أيضًا للتعامل مع الأداء القوي، مما يضمن السلامة والتحكم أثناء القيادة الرياضية.