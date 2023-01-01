الكشف عن سلسلة Google Pixel 9 الجديدة، بينها هاتف قابل للطي

Google Pixel 9
كشفت شركة جوجل رسميًا عن سلسلة Google Pixel 9 الجديدة كليًا في الخارج، بعد طول انتظار وتسريبات عديدة. تتضمن السلسلة الجديدة أربعة هواتف، أحدها قابل للطي. وتأتي هواتف السلسلة الجديدة بمعالج جديد من جوجل مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الهواتف الذكية.
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مواصفات Google Pixel 9 :-
أبعاد 152.8x72x8.5 مم ووزن 198 جرام
خامات خارجية من الزجاج بالكامل مع إطار ألومنيوم
طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 على ظهر الهاتف
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري
شاشة من نوع OLED بقياس 6.3 بوصة بدقة 1080×2424 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 422 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2700 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+
طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 على الشاشة
معالج جوجل Tensor G4 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.1 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G715
نظام تشغيل Android 14، بدعم 7 سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية
مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 12 جيجا رام
كاميرا أمامية واحدة بدقة 10.5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.68 تدعم Laser AutoFocus وبها مثبت بصري، الثانية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة
الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات، ودعم تصوير فيديوهات HDR
الكاميرات الخلفية تدعم التقريب حتى 8X، تدعم Night Sight، تدعم البورتريه والبانوراما، تدعم Real Tone، كما تدعم ميزات Best Take و Magic Eraser و Photo Unblur بالذكاء الإصطناعي
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
سماعات الهاتف الخارجية من نوع Stereo
الهاتف يدعم خاصية NFC
بصمة الإصبع Ultra Sonic موجودة أسفل الشاشة
دعم مستشعر التقارب الحقيقي
الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه
دعم إجراء مكالمات ورسائل الطواريء عبر القمر الصناعي
بطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 4700 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 27 وات عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 27 وات كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي
ألوان الهاتف الأحمر، الأخضر، الذهبي والأسود
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تم تسعير هاتف Google Pixel 9 الجديد كُليًا بشكل رسمي في السوق الأوروبي للنسخة الـ128 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 900 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1000 يورو.
Google Pixel 9 Pro
مواصفات Google Pixel 9 Pro :
يأتي هاتف بيكسل 9 برو بنفس مواصفات بيكسل 9 بإختلافات بسيطة تتلخص في التالي :
وزن 199 جرام
نفس الشاشة لكن بدقة 1280×2856 بيكسل جودتها QHD+ بمعدل كثافة بيكسلات 495 بيكسل لكل بوصة مع سطوع يصل الى 3000 شمعة
16 جيجا رام مع مساحة تخزين 128 جيجا، 256 جيجا، 512 جيجا
عدسة خلفية إضافية 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.8 بها مثبت بصري مُخصصة للتقريب حتى 5X بدون فُقدان تفاصيل. ودعم تصوير فيديوهات بجودة 8K@30fps
كاميرا سيلفي بدقة 42 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم التصوير بزاوية واسعة وتدعم تصوير فيديوهات 2160p@60fps
يدعم الهاتف مستشعر لقياس درجة الحرارة
شريحة Ultra-Wideband لتحديد المدى الدقيق والتوجيه المكاني
نفس البطارية لكن تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة أعلى 21 وات
Pixel 9 Pro Colors
تم تسعير هاتف Google Pixel 9 Pro الجديد كُليًا في أوروبا للنسخة الـ128 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1100 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1200 يورو، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1330 يورو.
Google Pixel 9 Pro XL
مواصفات Google Pixel 9 Pro XL :
يأتي الهاتف بنفس مواصفات بيكسل 9 برو لكن بإختلاف في الحجم وسعة البطارية.
أبعاد 162.8×76.6×8.5 مم ووزن 221 جرام
نفس الشاشة لكن بقياس 6.8 بوصة بدقة 1344×2992 بيكسل وبكثافة بيكسلات 486 بيكسل لكل بوصة
بطارية ليثيوم أيون بسعة 5060 مللي امبير تدعم الشحن بقدرة 37 وات عن طريق USB Type C وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 23 وات وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي
Pixel 9 Pro XL Display
تم تسعير Google Pixel 9 Pro XL الجديد في أوروبا لنسخة 128 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1200 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1300 يورو، ونسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1430 يورو، ونسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر 1690 يورو. والهاتف متاح للبيع بالفعل في أوروبا.
Google Pixel 9 Pro Fold
مواصفات Google Pixel 9 Pro Fold :
أبعاد الهاتف :
– قبل الطي: 155.2×150.2×5.1 مم
– بعد الطي: 155.2×77.1×10.5 مم
وزن الهاتف 257 جرام
خامات خارجية من الزجاج مع إطار ألومنيوم
– الشاشة الداخلية للهاتف تأتي من البلاستيك
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة مُعتمدة IPX8
الطبقة الزجاجية الخارجية محمية بالكامل بطبقة Gorilla Glass Victus 2
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري
الشاشات :
– الخارجية: شاشة OLED بقياس 6.3 بوصة بدقة 1080×2424 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 422 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2700 شمعة
– الداخلية: شاشة من نوع oled بقياس 8 بوصة بدقة 2076×2152 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 373 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2700 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+
معالج Google Tensor G4 الجديد ثُماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.1 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G715
نظام تشغيل Android 14
مساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا مع 16 جيجا رام
كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 في الشاشتين الخارجية والداخلية، تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps
ثلاثة كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 تدعم Laser AutoFocus ومثبت بصري، الثانية 10.8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.1 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب حتى 5X بدون فُقدان تفاصيل، الأخيرة 10.5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات ودعم إنتاج فيديوهات HDR
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
السماعات الخارجية تأتي من نوع Stereo
خاصية NFC موجودة في الهاتف
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
يمكنك فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه
الهاتف يدعم مستشعر التقارب الحقيقي
دعم Ultra-Wideband لتحديد المدى الدقيق والتوجيه المكاني
دعم إجراء مكالمات ورسائل الطواريء عبر القمر الصناعي
بطارية بسعة 4650 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 21 وات عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 وات
ألوان الهاتف الأبيض والأسود
تم تسعير هاتف Google Pixel 9 Pro Fold الجديد في السوق الأوروبي للنسخة الـ256 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1900 يورو، ونسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 2030 يورو.
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