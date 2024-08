الكشف عن سلسلة Google Pixel 9 الجديدة، بينها هاتف قابل للطي

Google Pixel 9 Google Pixel 9

كشفت شركة جوجل رسميًا عن سلسلة Google Pixel 9 الجديدة كليًا في الخارج، بعد طول انتظار وتسريبات عديدة. تتضمن السلسلة الجديدة أربعة هواتف، أحدها قابل للطي. وتأتي هواتف السلسلة الجديدة بمعالج جديد من جوجل مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الهواتف الذكية.

مواصفات Google Pixel 9 :-أبعاد 152.8x72x8.5 مم ووزن 198 جرامخامات خارجية من الزجاج بالكامل مع إطار ألومنيومطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 على ظهر الهاتفالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموريشاشة من نوع OLED بقياس 6.3 بوصة بدقة 1080×2424 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 422 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2700 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 على الشاشةمعالج جوجل Tensor G4 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.1 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G715نظام تشغيل Android 14، بدعم 7 سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنيةمساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 12 جيجا رامكاميرا أمامية واحدة بدقة 10.5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.68 تدعم Laser AutoFocus وبها مثبت بصري، الثانية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعةالكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات، ودعم تصوير فيديوهات HDRالكاميرات الخلفية تدعم التقريب حتى 8X، تدعم Night Sight، تدعم البورتريه والبانوراما، تدعم Real Tone، كما تدعم ميزات Best Take و Magic Eraser و Photo Unblur بالذكاء الإصطناعيالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليسماعات الهاتف الخارجية من نوع Stereoالهاتف يدعم خاصية NFCبصمة الإصبع Ultra Sonic موجودة أسفل الشاشةدعم مستشعر التقارب الحقيقيالهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجهدعم إجراء مكالمات ورسائل الطواريء عبر القمر الصناعيبطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 4700 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 27 وات عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 27 وات كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسيألوان الهاتف الأحمر، الأخضر، الذهبي والأسودتم تسعير هاتف Google Pixel 9 الجديد كُليًا بشكل رسمي في السوق الأوروبي للنسخة الـ128 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 900 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1000 يورو.Google Pixel 9 Proمواصفات Google Pixel 9 Pro :يأتي هاتف بيكسل 9 برو بنفس مواصفات بيكسل 9 بإختلافات بسيطة تتلخص في التالي :وزن 199 جرامنفس الشاشة لكن بدقة 1280×2856 بيكسل جودتها QHD+ بمعدل كثافة بيكسلات 495 بيكسل لكل بوصة مع سطوع يصل الى 3000 شمعة16 جيجا رام مع مساحة تخزين 128 جيجا، 256 جيجا، 512 جيجاعدسة خلفية إضافية 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.8 بها مثبت بصري مُخصصة للتقريب حتى 5X بدون فُقدان تفاصيل. ودعم تصوير فيديوهات بجودة 8K@30fpsكاميرا سيلفي بدقة 42 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم التصوير بزاوية واسعة وتدعم تصوير فيديوهات 2160p@60fpsيدعم الهاتف مستشعر لقياس درجة الحرارةشريحة Ultra-Wideband لتحديد المدى الدقيق والتوجيه المكانينفس البطارية لكن تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة أعلى 21 واتPixel 9 Pro Colorsتم تسعير هاتف Google Pixel 9 Pro الجديد كُليًا في أوروبا للنسخة الـ128 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1100 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1200 يورو، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1330 يورو.Google Pixel 9 Pro XLمواصفات Google Pixel 9 Pro XL :يأتي الهاتف بنفس مواصفات بيكسل 9 برو لكن بإختلاف في الحجم وسعة البطارية.أبعاد 162.8×76.6×8.5 مم ووزن 221 جرامنفس الشاشة لكن بقياس 6.8 بوصة بدقة 1344×2992 بيكسل وبكثافة بيكسلات 486 بيكسل لكل بوصةبطارية ليثيوم أيون بسعة 5060 مللي امبير تدعم الشحن بقدرة 37 وات عن طريق USB Type C وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 23 وات وتدعم الشحن اللاسلكي العكسيPixel 9 Pro XL Displayتم تسعير Google Pixel 9 Pro XL الجديد في أوروبا لنسخة 128 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1200 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1300 يورو، ونسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1430 يورو، ونسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر 1690 يورو. والهاتف متاح للبيع بالفعل في أوروبا.Google Pixel 9 Pro Foldمواصفات Google Pixel 9 Pro Fold :أبعاد الهاتف :– قبل الطي: 155.2×150.2×5.1 مم– بعد الطي: 155.2×77.1×10.5 مموزن الهاتف 257 جرامخامات خارجية من الزجاج مع إطار ألومنيوم– الشاشة الداخلية للهاتف تأتي من البلاستيكالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة مُعتمدة IPX8الطبقة الزجاجية الخارجية محمية بالكامل بطبقة Gorilla Glass Victus 2دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموريالشاشات :– الخارجية: شاشة OLED بقياس 6.3 بوصة بدقة 1080×2424 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 422 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2700 شمعة– الداخلية: شاشة من نوع oled بقياس 8 بوصة بدقة 2076×2152 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 373 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2700 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+معالج Google Tensor G4 الجديد ثُماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.1 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G715نظام تشغيل Android 14مساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا مع 16 جيجا رامكاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 في الشاشتين الخارجية والداخلية، تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fpsثلاثة كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 تدعم Laser AutoFocus ومثبت بصري، الثانية 10.8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.1 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب حتى 5X بدون فُقدان تفاصيل، الأخيرة 10.5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعةالكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات ودعم إنتاج فيديوهات HDRالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالسماعات الخارجية تأتي من نوع Stereoخاصية NFC موجودة في الهاتفبصمة الإصبع موجودة على زِر الباوريمكنك فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجهالهاتف يدعم مستشعر التقارب الحقيقيدعم Ultra-Wideband لتحديد المدى الدقيق والتوجيه المكانيدعم إجراء مكالمات ورسائل الطواريء عبر القمر الصناعيبطارية بسعة 4650 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 21 وات عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واتألوان الهاتف الأبيض والأسودتم تسعير هاتف Google Pixel 9 Pro Fold الجديد في السوق الأوروبي للنسخة الـ256 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1900 يورو، ونسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 2030 يورو.