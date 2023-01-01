الكشف عن روبوت دردشة يستخدم التعبيرات البشرية

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تم الكشف أخيرا عن أحدث إصدارت من ChatGPT وOpenAI، وهو عبارة عن روبوت دردشة، تم اصداره تحت أسم " GPT-4o" يمكنه تقليد التعبيرات البشرية.

ويحتوي روبوت دردشة " GPT-4o" على صوت ذكر أو أنثى بدلاً من الصوت الآلي , حيث يمكنه حتى الغناء , وسيتمكن كذلك المستخدمون أيضا من سماع المزيد من الاستجابات الشبيهة بالبشر، ويمكن للإصدار الأحدث أيضًا تقديم نصائح حول نصائح أبوية ,وكذلك نصائح أسلوبية لمقابلات العمل .

يذكر أنه عرض التحديث بواسطة ملاك "ChatGPT، OpenAI "، وذلك خلال بث مباشر في المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو , حيث قالت ميرا موراتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في OpenAI: نحن نتطلع إلى مستقبل التفاعل بيننا وبين الآلات , وأوضحت موراتي أيضا أنه "GPT-4o " يستطيع أيضًا العمل كمترجم ، وذلك في محادثة بين المتحدثين باللغة الإنجليزية والإيطالية مثلا , ويمكن أيضا لهذه التقنية أن تضاهي سرعة المحادثة البشرية وحتى تعليم الرياضيات.

وقال أيضا سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن "ChatGPT-4o " يعتبر أفضل واجهة كمبيوتر على الإطلاق , ويبدو الأمر وكأنه ذكاء اصطناعي من الأفلام وما زال من المفاجئ بالنسبة لي أنه حقيقي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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