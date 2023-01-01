الكشف عن تفاصيل محاولة سابقة لاعتقال يحيى السنوار



السنوار السنوار

كشف ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مفاجأة مدوية بشأن اعتقال يحيى السنوار الذي أصبح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران نهاية يوليو الماضي.

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اعتقال يحيى السنوارقال رئيس الفرقة 98 في جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته دان جولدفوس إنه وقواته كانوا على بعد "دقائق" من القبض على زعيم حماس يحيى السنوار في أنفاق غزة، في وقت سابق من هذا العام.وفي مقابلة مطولة مع القناة 12 العبرية، تم بثها الليلة الماضية، سُئل عن مدى اقترابه من القبض على يحيى السنوار، فأجاب العميد دان جولدفوس: "كنا قريبين، وصلنا إلى مجمع تحت الأرض، وجدنا الكثير من المال هناك، وكانت القهوة لا تزال ساخنة، والأسلحة مبعثرة في كل مكان".وأضاف الضابط الإسرائيلي "أن ذلك كان ذلك بعد دقائق من مغادرته".طوفان الأقصىوتتهم إسرائيل، يحيى السنوار، بالتخطيط لهجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين، ورد جيش الاحتلال بشن عدوان غاشم على سكان قطاع غزة تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.