الكشف عن تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال ترامب



محاولة اغتيال ترامب محاولة اغتيال ترامب

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي"، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حادث إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وقال مكتب التحقيقات إن المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضى شهورا في البحث عن هدف ثم استقر على استهداف ترامب.وصرح مسؤولون في المكتب بأن توماس كروكس بحث أكثر من 60 مرة عن معلومات عن المرشح الرئاسي الجمهوري ومنافسه حينئذ الرئيس الديموقراطي جو بايدن، وذلك قبل أن يتقدم بطلب لحضور مؤتمر ترامب الانتخابي في أوائل تموز.وقال كيفن روجيك أكبر مسؤولي ال"إف بي أي" في غرب بنسلفانيا في إفادة هاتفية لصحفيين: "شهدنا... جهداً مستمراً وتفصيلياً للتخطيط للهجوم على بعض الفعاليات، ما يعني أنه بحث عن أي عدد من الفعاليات أو الأهداف".وذكر أن كروكس أصبح "مفرط التركيز" على مؤتمر ترامب حينما أُعلن عنه في أوائل تموز "ونظر إليه على أنه هدف سانح".