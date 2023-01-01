الكشف عن تفاصيل أختفائها.. أين ذهبت فتاة الدقهلية؟

بإجراء التحريات تبين قيام شخصين (عامل وسائق مركبة "توك توك" - مقيمان بدائرة المركز) "تربطهم علاقة صداقة بالمتغيبة" بإصطحابها إلى مدينة جمصة والإستيلاء على (هاتفها المحمول ، مبلغ مالى).
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة تغيب إحدى الفتيات بالدقهلية وعرض مكافأة مالية لمن يعثر عليها.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/5 الماضى تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (مالك ورشة- مقيم بدائرة المركز) بغياب كريمته (طالبة) عن مسكنهما.
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