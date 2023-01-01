الكشف عن تسريبات جديدة لهاتف «iPhone 16» وموعد إصداره



iPhone 16 iPhone 16

نشرت صحيفة The Sun تسريبات جديدة لملامح هاتف "آيفون 16 " والمتوقع إطلاقه على بعد أشهر قليلة من الأن،رغم ألتزام شركة آبل الصمت عن مواصفات هاتفها الجديد .



وتُظهر الصور المسربة لهاتف "آيفون 16 " وجود زر التقاط جديد على الجانب الأيمن من الهواتف، وأن شركة آبل تفكر في سبعة ألوان مختلفة لجهاز "آيفون 16 " , حسب النماذج الوهمية المسربة، التي تم اكتشافها على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo ، وهي الأسود والأزرق والأخضر والأصفر والوردي والأبيض والأرجواني.



وظهرت تسريبات أيضا بأن شركة آبل ستقوم على خطى شركة سامسونج ، سوف تستخدم الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) , ويقال إن شركة آبل تتطلع إلى جعل " Siri" أكثر ذكاءً في" iOS 18 " ، وهو تحديث البرنامج الذي سيصل جنبًا إلى جنب مع "آيفون 16 " .

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وكشفت التسريبات بأن تتمتع طرازات "‌آيفون برو 16‌ " بأحجام شاشة أطول من طرازي آيفون " 14 وآيفون برو 15 "، وفقًا للعديد من المحللين والتصميمات المسربة.و ذكرت بلومبرج أيضا أن شركة آبل ستستخدم "على الأرجح" أزرار الحالة الصلبة لجهاز "آيفون برو 16 "، وهي أزرار لا تتحرك فعليًا ولكنها تهتز قليلاً لتقليد الإحساس بالضغط لأسفل.ويعتقد أيضا أن طرازات " آيفون برو 16 " يمكن أن تعتمد "الوافاي 7 "الجيل التالي من تكنولوجيا الإنترنت , وهذا يعني أن تصفح الإنترنت على الجهاز سيكون أسرع بما يصل إلى 2.4 مرة من آيفون 15.ومن المتوقع أيضا أن طرازات "آيفون 16 " ستحتوي على منافذ شحن " USB-C" , وكذلك جودة الكاميرا في أجهزة آيفون سوف تتحسن كثيرًا، وسيحتوي على أول منظار تليفوتوغرافي فائق من آبل، لزيادة التكبير البصري بشكل كبير.وتأمل شركة آبل في تقديم طراز "Ultra" ضمن تشكيلة "آيفون 16 " ، والذي قالت بلومبرج إنه سيحتوي على أفضل ما في كل شيء: تكوين الكاميرا، والشاشة، وربما حتى معالج أفضل .ومن المتوقع أن "آيفون 16 " سيصبح أغلى هاتف من آبل حتى الآن , وأخيرا من المتوقع تقوم شركة آبل بأصدار هاتف آيفون 16 ومجموعة من المنتجات الجديدة في شهر سبتمبر القادم .