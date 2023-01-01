الكشف عن بعض المميزات المخفية في هاتف «iPhone 16»

iPhone 16
أكتشف بعض مستخدمي هاتف آيفون بعض المميزات الجديدة والمخفية الموجودة في هاتف "آيفون 16 " والتي لم تتحدث عنها شركة آبل خلال معرضها في يوم 9 سبتمبر الماضي ، والتي كشفت فيه عن هاتف "آيفون 16 " مع بعض منتجاتها الجديدة كما جاء في صحيفة "ذا صن".
وكشفت الصحيفة عن أولي هذه المميزات التقنية وهي "واي فاي7 " ، والذي يسمح بإرسال المزيد من البيانات في وقت أقل فهو أسرع بخمس مرات من الجيل الحالي من "واي فاي" المعروف باسم "واي فاي 6E " .
وليستفيد المستخدم من هذه التقنية الجديدة، يجب أن يدعم كل من جهاز التوجيه الخاص بك والأداة التي تستقبل إشارة "واي فاي" تقنية "واي فاي7 " , ومن المقرر أن تدعم شركة آبل كل أصدرات "آيفون 16 " الأربعة الجديدة بهذه التقنية .
4
وجاءت ميزة "إيقاف تسجيلات الفيديو مؤقتًا" ثاني تلك المميزات ، كما أوضحت "ذا صن" ، وذلك بعد ما رصد عشاق شركة آبل أن النسخة الجديدة من نظام التشغيل "iOS 18" ستسمح لمستخدمي هواتف آيفون بإيقاف تسجيلات الفيديو مؤقتًا أثناء التصوير .
وبذلك سيتمكن المستخدم من تسجيل عدة لقطات في مقطع فيديو واحد بدلاً من بدء وإيقاف مقطع فيديو جديد في كل مرة ، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الميزة ستكون حصرية لهاتف "آيفون16 " ، أو سوف تصل إلى جميع الأجهزة التي تعمل بنظام " iOS 18" بمجرد توفر التحديث المجاني.
وقالت الصحيفة أيضا إن مستخدمي هاتف "آيفون 16 " سيحصلون علي شاشة هاتف أقوي والتي ستكون ثالث هذه المميزات ، وذلك بعد أستخدام مادة "Ceramic Shield "، وهي عبارة مادة هجينة من الزجاج والسيراميك .
وعلقت شركة أبل علي هذه الميزة قائلة : إن هذه المادة أقوى بنسبة 50% من الدرع الخزفي من الجيل الأول، فضلاً عن أنه أقوى بمرتين من "الزجاج الموجود في أي هاتف ذكي آخر".
وأخيراً كشفت الصحيفة عن رابع هذه المميزات وهي تعزيز سرعة الشحن اللاسلكي ، حيث يمكن شحن طرازات "آيفون 16 " بسرعة تصل إلى 25 وات باستخدام شاحن " MagSafe" اللاسلكي، مما يجعل الشحن أسرع بـ" 10 وات " من معيار الشحن السابق.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!