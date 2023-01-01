الكشف عن بعض المميزات المخفية في هاتف «iPhone 16»



iPhone 16 iPhone 16

أكتشف بعض مستخدمي هاتف آيفون بعض المميزات الجديدة والمخفية الموجودة في هاتف "آيفون 16 " والتي لم تتحدث عنها شركة آبل خلال معرضها في يوم 9 سبتمبر الماضي ، والتي كشفت فيه عن هاتف "آيفون 16 " مع بعض منتجاتها الجديدة كما جاء في صحيفة "ذا صن".

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وكشفت الصحيفة عن أولي هذه المميزات التقنية وهي "واي فاي7 " ، والذي يسمح بإرسال المزيد من البيانات في وقت أقل فهو أسرع بخمس مرات من الجيل الحالي من "واي فاي" المعروف باسم "واي فاي 6E " .وليستفيد المستخدم من هذه التقنية الجديدة، يجب أن يدعم كل من جهاز التوجيه الخاص بك والأداة التي تستقبل إشارة "واي فاي" تقنية "واي فاي7 " , ومن المقرر أن تدعم شركة آبل كل أصدرات "آيفون 16 " الأربعة الجديدة بهذه التقنية .وجاءت ميزة "إيقاف تسجيلات الفيديو مؤقتًا" ثاني تلك المميزات ، كما أوضحت "ذا صن" ، وذلك بعد ما رصد عشاق شركة آبل أن النسخة الجديدة من نظام التشغيل "iOS 18" ستسمح لمستخدمي هواتف آيفون بإيقاف تسجيلات الفيديو مؤقتًا أثناء التصوير .وبذلك سيتمكن المستخدم من تسجيل عدة لقطات في مقطع فيديو واحد بدلاً من بدء وإيقاف مقطع فيديو جديد في كل مرة ، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الميزة ستكون حصرية لهاتف "آيفون16 " ، أو سوف تصل إلى جميع الأجهزة التي تعمل بنظام " iOS 18" بمجرد توفر التحديث المجاني.وقالت الصحيفة أيضا إن مستخدمي هاتف "آيفون 16 " سيحصلون علي شاشة هاتف أقوي والتي ستكون ثالث هذه المميزات ، وذلك بعد أستخدام مادة "Ceramic Shield "، وهي عبارة مادة هجينة من الزجاج والسيراميك .وعلقت شركة أبل علي هذه الميزة قائلة : إن هذه المادة أقوى بنسبة 50% من الدرع الخزفي من الجيل الأول، فضلاً عن أنه أقوى بمرتين من "الزجاج الموجود في أي هاتف ذكي آخر".وأخيراً كشفت الصحيفة عن رابع هذه المميزات وهي تعزيز سرعة الشحن اللاسلكي ، حيث يمكن شحن طرازات "آيفون 16 " بسرعة تصل إلى 25 وات باستخدام شاحن " MagSafe" اللاسلكي، مما يجعل الشحن أسرع بـ" 10 وات " من معيار الشحن السابق.