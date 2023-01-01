الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن نظارة Vision Pro المنخفضة الثمن

تعمل شركة آبل على تطوير نماذج أولية لإصدار منخفض الثمن من نظارة الواقع المختلط الخاصة بها فيجن برو، وذلك بعد إطلاق النسخة الأصلية في وقت سابق من العام الجاري.
وتشير صحيفة بلومبرغ إلى أن النسخة المنخفضة الثمن من نظارة فيجن برو ستُجرِي عليها الشركة بعض التعديلات لتقليل التكلفة والوزن من خلال تقليص مجال الرؤية وإدخال تغييرات في التصميم.
وتحمل النظارة المنتظرة الاسم الرمزي N107 داخل الشركة. ومن بين التغييرات المحتملة في النسخة المنخفضة التكلفة إزالة ميزة EyeSight التي تُظهر عيون المستخدم للأشخاص في الغرفة، كما تبحث الشركة تقليل جودة الشاشات الداخلية للواقع الافتراضي.
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