الكشف عن الجيل الثالث من سياره "أودي A5" بإصدارات (سيدان وواجون) تُنهي عهد A4



أودي A5 أودي A5

في عام 2007 قدمت "أودي Audi" لأول مرة تشكيلة سيارات A5 الفاخرة، والتي تعتبر في الأصل نسخ (كوبيه وكابريوليه وسبورت باك) من السيارة A4 -المتاحة وقتها في نسخ (سيدان وواجون)- وبعد انطلاق الجيل الثاني من A5 في عام 2016 كشفت الصانعة الألمانية منذ ساعات عن جيلها الثالث، والذي جاء هذه المرة بنسخ (سيدان وواجون) إيذانًا بنهاية عهد A4 بعد انطلاقها لمدة 30 عامًا منذ 1994.

قد يعجبك أيضا...

وللتوضيح، يعتبر السبب وراء هذه الخطوة هو استراتيجية التسمية الجديدة التي تبنتها "أودي" في سياراتها، حيث قررت تخصيص (الأرقام الفردية للطرازات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي مثل A3 و A5)، بينما (الأرقام الزوجية أصبحت مخصصة للطرازات الكهربائية فقط).التصميم الخارجيتتمتع A5 الجديدة بتصميم رياضي يتضمن تفاصيل تعكس طابع الشراسة، وربما كان السبب وراء هذا التوجه هو تعرض A4 في السابق لبعض الانتقادات نظرًا لمظهرها الهادئ مقارنة بمنافساتها "بي إم دبليو الفئة الثالثة" و"مرسيدس C-Class"، كما تم تحسين الأبعاد الخارجية لتعزز الإطلالة الرياضية، حيث تعتبر A5 السيدان أكبر حجمًا مقارنة بالنسخة السبورت باك السابقة..وتتصدر الواجهة شبكة أمامية واسعة يسقر على جانبيها فتحات تهوية ضخمة، وبالنسبة لمنظومة الإضاءة فتشمل مصابيح نهارية LED في المقدمة ومصابيح OLED في الخلف، وتتوفر إضاءة ديناميكة بثمانية اختيارات قابلة للتخصيص، حيث يمكن استخدام المصابيح الخلفية كوسيلة للتواصل مع المركبات الأخرى.وتعتبر A5 أول سيارة يتم بناؤها على المنصة PPC الجديدة، وهي في الأساس نسخة محسَّنة من المنصة MLB Evo، وتتناسب مع الطرازات التي تعمل بأنظمة الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات، وكذلك الطرازات البنزينية والهجينة على حد سواء.المقصورة الداخليةبفضل قاعدة العجلات الأطول مقارنة بالسابق، تتمتع مقصورة A5 الجديدة بمزيد من الاتساع الداخلي وكذلك مساحة رأس مناسبة في المقاعد الخلفية، ومن ضمن التجهيزات القياسية فتحة سقف بانوراما معتمة، أما الفئات الأعلى فتأتي فيها فتحة السقف قابلة للتعتيم كهربائيًا في ستة اختيارات..وتحتوي لوحة القيادة على شاشات عرض بنظام OLED MMI، تتكون من شاشة رقمية مقاس 11.9 بوصة للعدادات، بجوار شاشة MMI تعمل باللمس مقاس 14.5 بوصة للترفيه وعرض البيانات، فيما تأتي شاشة العرض الرأسية قابلة للتخصيص وللمرة الأولى تتيح للسائق التحكم في السيارة ووظائف الترفيه وعرض البيانات، وتتوفر أيضًا شاشة 10.9 بوصة للركاب ولكن بشكل اختياري، كما يمكن اختيار نظام الصوت من Bang and Olufsen بتحكم ثنائي يتيح استماع الركاب للموسيقى مع إجراء السائق لمكالمة على سبيل المثال.منظومة القوةبخلاف النسخة الأساسية من A5 تتوفر أيضًا النسخة عالية الأداء S5.. وبالنسبة لمحرك النسخة القياسية فهو رباعي الاسطوانات سعته 2.0 لترًا متصل بشاحن تيربو وقادر على توليد قوة 268 حصان، ويتم نقل قوة المحرك إلى العجلات الأربعة عبر ناقل حركة مزدوج القابض DCT من 7 سرعات..وعلى الجانب الآخر تعتمد النسخة S5 على محرك سداسي الاسطوانات V6 سعته 3.0 لترًا ويتصل هو الآخر بشاحن تيربو ولكن تصل القوة الحصانية هنا إلى 362 حصان، وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي Quattro والذي يرتبط بترس تفاضي رياضي Quattro، ورغم الاعتماد على نفس ناقل الحركة الموجود في النسخة القياسية، إلا أنها المرة الأولى التي يتم استخدامه في نسخ S5.تتوفر السيارة في ألمانيا بسعر يبدأ من 49,400 دولار (ما يعادل 2 مليون و373 ألف جنيه مصري بدون احتساب تكاليف الشحن والجمارك).