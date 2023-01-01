الكشف عن أول مستشفى للذكاء الاصطناعي بالعالم في الصين

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الكشف عن أول مستشفى يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم حيث يمكن للأطباء الآليين علاج 3000 مريض يوميًا في الصين.



سيكون للمنشأة الافتراضية التي يطلق عليها اسم "Agent Hospital" القدرة على إنقاذ "الملايين" من خلال تفاعلها المستقل.



تم تطوير مستشفى الذكاء الاصطناعي من قبل باحثين من جامعة تسينغهوا في بكين، وهو مستشفى متقدم للغاية بحيث يهدف بالفعل إلى أن يصبح جاهزًا للعمل بحلول النصف الثاني من عام 2024.

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ووفقا لموقع ذا صن، ستة أشهر من البحث والتطوير تعني أن المستشفى يقترب من الاستعداد للتطبيق العملي، حيث تم إعداده لتغيير طريقة تشخيص الأطباء وعلاج المرضى.وقال قائد فريق البحث في المستشفى الوكيل، ليو يانغ، إن مستشفى الذكاء الاصطناعي سيجلب فوائد هائلة لكل من المهنيين الطبيين وعامة الناس، وفقًا لتقرير جلوبال تايمز.وأضاف "بفضل بيئته المحاكاة وقدرته على التطور بشكل مستقل، سيتمكن أطباء الذكاء الاصطناعي من علاج ما يصل إلى 10000 مريض في غضون أيام.وتابع "لوضع هذا في الاعتبار، سيستغرق الأمر عامين على الأقل حتى يتمكن الأطباء البشريون من تحقيق نفس الأرقام.أظهرت الاختبارات التي أجراها باحثون صينيون بالفعل أن وكلاء الأطباء العاملين بالذكاء الاصطناعي يحققون معدل دقة مثير للإعجاب يبلغ 93.06 بالمائة في مجموعة بيانات MedQA (أسئلة اختبار الترخيص الطبي الأمريكي).وبتغطية أمراض الجهاز التنفسي الرئيسية، تمكن المتخصصون الطبيون الافتراضيون من محاكاة العملية الكاملة لتشخيص وعلاج المرضى، وشمل ذلك عمليات الاستشارة والفحص والتشخيص والعلاج والمتابعة.