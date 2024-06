الكشف عن أسعار سيارات "ميني كوبر" الجديدة كليًا 2025 للمرة الأولى بالسوق المصري

ميني كوبر ميني كوبر

أعلنت شركة "جلوبال أوتو" -وكيل علامة "ميني MINI" بالسوق المصري- منذ يومين عن الأسعار الرسمية لسيارات العلامة الإنجليزية، والتي يتم العمل بها بداية من 1 يونيو، وتضمنت للمرة الأولى ظهور الجيل الرابع من "ميني كوبر الهاتشباك" موديل 2025 الجديدة كليًا بنسختيها البنزين والكهرباء، بعد تدشينها عالميًا في شهر سبتمبر العام الماضي..



وتضمنت القائمة لأول مرة أيضًا أسعار النسخة الكهربائية من "كانتري مان Countryman"، والتي تم تقديمها في الحدث الرسمي الخاص بالسيارة يوم السابع والعشرين من شهر فبراير، ولكن لم يكن قد تم الإفصاح عن سعرها منذ ذلك الوقت، وكذلك الإصدار JCW ALL4 ، وكلاهما ظهرا كموديلات 2025..



بالنسبة للنسخة العادية من الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "كانتري مان"، فهي الوحيدة المتاح منها موديل 2024 و2025 على حد سواء -وإن كانا بنفس السعر- وفي السطور التالية نستعرض الأسعار الجديدة لتشكيلة "ميني" 2025.

ميني كوبر (الجديدة كليًا) موديل 2025• الفئة C- Classic بسعر 2,100,000 جنيه• الفئة C- JCW بسعر 2,300,000 جنيه• الفئة S- JCW بسعر 2,800,000 جنيه• الإصدار الكهربائي SE - Favoured بسعر 2,980,000 جنيهلم تفصح الشركة عن مواصفات النسخة المصرية بعد، إلا أن منظومة النسخة العالمية تتكون من اختيارين كلاهما متصل بشاحن تيربو؛ الأول في إصدارات C يتكون من محرك ثلاثي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 154 حصان مع 230 نيوتن متر من عزم الدوران.. أما الإصدار S فيعتمد على محرك أقوى سعته 2.0 لترًا وتصل قوته إلى 201 حصان مع 300 نيوتن متر.. وكلا المحركين يتصل بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.ميني كانتري مان (موديل 2025/2024)• الفئة C- Classic بسعر 2,330,000 جنيه• الفئة C- Favoured بسعر 2,530,000 جنيه• الفئة C- JCW بسعر 2,600,000 جنيه• الفئة S ALL4 - JCW بسعر 3,320,000 جنيه• الإصدار JCW ALL4 (موديل 2025) بسعر 3,520,000 جنيهبداية من فئات الإصدار C فتأتي بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا مع شاحن تيربو مزدوج، لتنتج هذه المنظومة قوة 156 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة ستيب ترونيك من 7 سرعات مع قابض مزدوج، بينما في الفئة الأعلى JCW يأتي مع بدالات نقل سرعة، ويقدر زمن تسارع الإصدار C من الثبات إلى سرعة 100 كم/س حوالي 9 ثواني، أما السرعة القصوى فهي 212 كم/س..أما الإصدارين ALL4 فكلاهما يعتمد على نظام دفع رباعي بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 2.0 لترًا مع شاحن تيربو مزدوج، ولكن تقدر قوة أحدهما بنحو 204 حصان و300 نيوتن متر، أما الثاني فتصل قوته إلى 300 حصان و400 نيوتن متر.. ويتصل المحرك بناقل حركة رياضي ستيب ترونيك من 7 سرعات مع بدالات نقل سرعة، وهنا يتقلص زمن التسارع إلى 7.4 ثواني في الأول وإلى 5.4 ثواني في الثاني، أما السرعة القصوى فهي 228 كم/س و 250 كم/س بنفس الترتيب.أسعار كانتري مان الكهربائية (موديل 2025)• الفئة E – Favoured بسعر 3,100,000 جنيه• الفئة E – JCW بسعر 3,200,000 جنيهيعمل الإصدار E الكهربائي بنظام دفع أمامي قوته 204 حصان مع أقصى عزم دوران 250 نيوتن نيوتن متر، لتتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.6 ثواني وتصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/س.. وبالنسبة لبطارية السيارة فسعتها 66.5 كيلووات/ساعة تتيح مدى يتراوح بين 395 إلى 433 كيلومتر.