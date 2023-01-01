الكشف عن آيفون 17 اير القادم من ‏Apple في 2025

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كشفت تقارير جديدة عن اعتزام شركة أبل إطلاق طرازًا جديدًا ضمن عائلة آيفون 17 القادم في خريف 2025، والذي قد يحمل اسم آيفون 17 اير، حيث سيتوفر بتصميم مع تغييرات حماسية لخلافة طرازات بلس في آيفون 14، 15 و16 القادم.

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تطلق أبل 4 طرازات لهواتف آيفون مع كل جيل سنويًا، يكون الأول هو العادي، والثاني باسم بلس وطرازي برو وبرو ماكس الأعلى تكلفة، لكن هذا الأمر سيتغير في العام المقبل، حيث تخطط الشركة لاستبدال طراز بلس مع اير – وربما سليم – الجديد.وبحسب المحلل المعروف مارك جورمان من وكالة بلومبيرغ في نشرته الإخبارية “Power On”، فإن هناك تفاصيل جديدة حول طراز آيفون 17 اير الذي سيأتي العام المقبل، وسيكون نموذج نحيف بدرجة كبيرة مقارنة بالهواتف الحالية.أبل آيفون 17 سليموأوضح جورمان أن هذا النموذج سيكون طرازًا من تشكيل آيفون 17 ويهدف إلى توفير خيار بين الطراز العادي وطرازي برو، حيث يجمع بين التصميم الجذاب والمواصفات الأساسية.وأشار إلى أن التغيير يأتي من أبل في محاولة لتقديم طرازات تساعدها على تحقيق الإيردات، حيث حاولت سابقًا مع طراز ميني من آيفون 12 وآيفون 13، ومع الجيل 14 تم تحويله إلى بلس، والتي لم تحقق النجاح المتوقع.ويشير المحلل إلى أن معلومات آيفون 17 اير هي نفسها التي تم الإشارة إليها سابقًا مع التوقع أن يكون آيفون 17 سليم، ولكن الاسم الجديد هو الذي يتردد حاليًا داخل الشركة، وتتوقع أن يكون “أكثر نجاحًا” من طرازات ميني وبلس، مع توقعات بإعادة الشركة إلى “نمو ملموس” في عام 2025.آيباد برو 2024 آيفوننحافة آيباد برو 2024 مقابل آيفون 15فكرة أبل هي تقديم هاتف نحيف بدرجة كبيرة، بعد نجاحها في إطلاق أنحف جهاز ذكي على الإطلاق مع وصول آيباد برو 2024، ويقول إن آيفون 17 اير قد يكون بنفس النحافة أو ربما أقل.وتريد الشركة أن يكون آيفون 17 اير بداية لطفرة في تصنيع هواتفها، لتكون الأجيال التالية نحيفة بدرجة كبيرة، مع خطط لطراز قد يحمل اسم ألترا في المستقبل القريب، وهو خيار بمواصفات طرازات برو ماكس ولكن بنفس التصميم شديد النحافة المقصود.