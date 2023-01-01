الكشف الكامل عن تفاصيل سقوط سفاح الغربية بعد 12 ساعة من جريمته البشعة



سفـ.اح الغربية سفـ.اح الغربية



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في ضبط شاب عرف إعلاميا بـ"سفاح رستم" لاتهامه بإنهاء حياة أمه وشقيقه وشقيقته باستخدام الأسلحة البيضاء لخلافات أسرية وذلك في عزبة رستم بمركز قطور.



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وافادت مصادر أمنية بأنه تم ضبط المتهم الهارب عقب ارتكابه الجريمة بنحو 12 ساعه أثناء اختبائه بمصيف بلطيم بنطاق محافظة كفر الشيخ.

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وأعطي المستشار حلمي عطاالله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية تعليماته إلي رئيس نيابة مركز قطور بحبس المتهم بارتكاب الواقعة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود العيان وانهاء تصاريح دفن الموتى .وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة رستم بخروج رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل منذ يوم الخميس.وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد العسال رئيس مباحث قطور وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية وجود 3 جثث لسيدتين وشاب الجثة الأولي والدة الشاب المتهم في بداية العقد السادس، والثانية لشقيقة المتهم " أ.ا.ا" في منتصف العقد الثالث ، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م.ا.ا" والمتهم هو الشقيق الأكبر ويدعي "محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 سنة ويعمل محامي.وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بأن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية خلال الآونة الأخيرة علي حد قولهم .كما تم الدفع بسيارات اسعاف لنقل الضحايا حيث تم نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام بقطور .وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.